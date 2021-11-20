В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку “Мемориала”

Общее число задержанных достигло 12 человек. Они вышли на акцию в защиту "Мемориала" и в поддержку политзаключенных.

В Москве на Пушкинской площади задержали 12 человек, вышедших на серию одиночных пикетов в поддержку “Международного Мемориала” и правозащитного центра "Мемориал". Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В числе задержанных - активист Юрий Самодуров и журналистка "Новой газеты" Виктория Ивлева.

Как рассказала "Новой газете" Ивлева, ее и Самодурова отвели в автозак после того, как тот передал ей плакат и таким образом они оба коснулись плаката.

Речь может идти об административном нарушении по статье "нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", предположила журналистка.

Некоторые участники акции встали с плакатами, на которых были написаны лозунги в поддержку политзаключенных, в частности, оппозиционера Алексея Навального, и против политических репрессий. Задержанных доставили в отделы полиции "Лужники" и "Хамовники". К ним выехали адвокаты от "ОВД-Инфо".

Атака властей на "Мемориал"

"Мемориал" был создан в 1989 году и занимается анализом политических репрессий в Советском Союзе и защитой прав человека в современной России.

11 ноября российская Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иноагентах", в частности, за отказ от проставления соответствующей маркировки.

Одновременно московская прокуратура обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В мотивировочной части иска говорилось, что материалы центра содержат "лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", сказано в иске московской прокуратуры.

Главной причиной исков властей о ликвидации "Международного Мемориала" и центра "Мемориал" правозащитники считают список политзаключенных, который составляет центр.

Резонанс в России и Европе

Атака властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах.

В частности, в четверг, 18 ноября, в поддержку историко-просветительского общества выступили лауреаты Нобелевской премии: экс-президент СССР Михаил Горбачев и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Коллективное заявление в поддержку "Мемориала" подписали более 60 правозащитников и общественных деятелей ФРГ. Они подчеркнули, что ликвидация "Мемориала" - это удар по европейским ценностям. Подписанты призвали Генпрокуратуру России немедленно отозвать иск о ликвидации "Международного Мемориала" и центра "Мемориал", а правительство ФРГ и Евросоюза - сделать все возможное, чтобы защитить "Мемориал", его сотрудников и российское гражданское общество.

Комиссар Совета Европы Дунья Миятович призвала Москву прекратить процесс ликвидации "Мемориала", назвав правозащитную организацию символом "неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами". По словам Миятович, роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране". В поддержку правозащитников также высказалась спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор.

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