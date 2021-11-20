Михаила Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь

Объявившего голодовку в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори. Он обещал прекратить голодовку сразу после перевода.

"Он согласен на перевод в госпиталь в Гори и прекратит голодовку сразу после перевода туда", - сказал журналистам адвокат Саакашвили Ника Гварамия после встречи с экс-президентом в тюремной больнице.

О том, что власти предлагают перевести Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь, стало известно на фоне очередной акции оппозиции в центре Тбилиси. Главным требованием протестующих был перевод Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.

На брифинге, который начался параллельно с акцией оппозиции, министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что перевод в военный госпиталь - это предложение властей, для реализации которого необходимо получить согласие самого Саакашвили.

По словам министра, госпиталь в Гори был выбран, так как там безопасность и здоровье Саакашвили будут максимально защищены. Брегадзе отметил, что к прекращению голодовки Саакашвили призвал Страсбургский суд. При этом он предупредил, что в случае попыток помешать переводу или провокаций со стороны оппонентов властей Саакашвили вернут в тюремную больницу.

"После окончания курса лечения он будет переведен в 12-е пенитециарное учреждение в Рустави. Тут же надо подчеркнуть, в случае любого типа провокации со стороны оппонентов, что может помешать переводу заключенного и в дальнейшем работе медицинского персонала, заключенный будет переведен в 18-е учреждение [т.е. обратно в тюремную больницу] и любой закононарушитель ответит строжайшим образом перед законом", - заявил министр.

Задержанный после возвращения в Грузию 1 октября бывший президент голодает уже 50 дней в заключении.

Ранее он заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут из тюремной больницы в многопрофильную клинику, при этом отметив, что не считает госпиталь в городе Гори для него безопасным.

"Критическое состояние"

На прошлой неделе Специальная пенитенциарная служба обнародовала скандальные видеокадры, на которых видно, как Саакашвили переводят в тюремную больницу.

В службе назвали это подтверждением физических оскорблений персонала со стороны Саакашвили, но адвокаты считают их подтверждением бесчеловечного обращения с экс-президентом.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в пятницу, министр юстиции сказал, что, в случае с переводом в тюремную больницу, в отличие от Гори, им не требовалось согласие Саакашвили, так как это перевод из одного пенитенциарного учреждения в другое и решение об этом принимает Специальная пенитенциарная служба.

Между тем, адвокаты и сторонники Михаила Саакашвили все это время требовали перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и говорили об угрозах его безопасности и здоровью в тюремной больнице.

С рекомендацией перевода Саакашвили в полифункциональную, имеющую опыт клинику ранее выступила группа специалистов, созданная народным защитником Грузии Нино Ломджария. Специалисты назвали состояние Саакашвили критическим, порекомендовав поместить его в отделение интенсивной терапии.

Они отмечали, что условий для надлежащего лечения Саакашвили в тюремной больнице нет.

Накануне вечером Саакашвили потерял сознание. Об этом журналистам первым рассказал его адвокат Бека Басилая. По словам Басилая, Саакашвили упал, когда выходил из комнаты после встречи с адвокатами.

Позднее врач-реаниматолог, которая находилась в тюремной больнице в качестве приглашенного консультанта, сказала, что жизненные показатели Саакашвили стабилизировались, но он остается в отделении реанимации. Она отметила, что в больнице дежурит врач-реаниматолог. После этого Саакашвили оставался в реанимационной тюремной больницы.

Голодовка и провокации

В то время как адвокаты и сторонники Саакашвили били тревогу, представители тюремной больницы до того, как он потерял сознание, в том числе и 17 ноября, уверяли, что состояние у Саакашвили стабильное и жизненные показатели у него в норме.

В правящей партии говорили, что перевод в гражданскую клинику Саакашвили связан с рисками безопасности и предупреждали о возможных провокациях со стороны оппозиции.

"Все мы хорошо понимаем, что требование перевода в гражданскую клинику с их стороны - это не просто прихоть. За этим стоит конкретная цель - после перевода в гражданскую клинику создать определенные шансы для его [Саакашвили] освобождения", - заявил журналистам незадолго до того, как было озвучено предложение властей о переводе Саакашвили в госпиталь в Гори председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Он обвинил оппонентов - партию "Единое национальное движение"- в том, что они пойдут на всё, "включая кровопролитие".

Уже после заявления министра юстиции Кобахидзе заявил, что выбор госпиталя в Гори был основан на том, что там есть необходимые медицинская аппаратура и персонал и что в этом случае власти лучше всего застрахованы от рисков в плане безопасности.

Оппозиция все это время проводила митинги и шествия с требованием перевода Саакашвили в гражданскую клинику, но не раз заявляла о том, что не будет проводить акции протеста у клиники, в которую переведут Саакашвили.

Некоторые прибегли к более радикальной форме протеста - голодовке.

Девять оппозиционных депутатов начали голодовку в парламенте 14 ноября. Голодовку объявили и некоторые оппозиционеры в других городах Грузии. К протесту присоединился известный оперный певец Паата Бурчуладзе. Он объявил голодовку в президентской библиотеке Саакашвили.

Еще раньше, 3 ноября объявила голодовку лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Елена Хоштария.

После того как стало известно о предложении властей, Хоштария заявила, что прекратит голодовку. Ее уже перевезли из здания парламента в клинику.

Позднее, уже после заявления адвоката Саакашвили о его согласии на перевод в Гори, о прекращении голодовки заявили и голодающие в законодательном органе депутаты.

Борьба продолжается

Выступая на акции в пятницу, Ника Мелия, председатель "Единого национального движения", в очередной раз сказал, что акций протеста у госпиталя в Гори не будет. При этом, по его словам, это не значит, что протесты в центре Тбилиси и других городах не будут продолжаться.

"Пока Михаил Саакашвили не будет освобожден из этого незаконного заключения, пока похищенное государство будет у "Грузинской мечты"[правящая партия], мы будет продолжать борьбу", - пообещал оппозиционер.

Сам Саакашвили в своем очередном послании, которое зачитал Гварамия, также заявил, что, несмотря на прекращение голодовки, он не смирится с заключением, которое он называет незаконным. По его словам, он готов предстать перед судом и покориться любому судебному приговору, но этот суд должен быть справедливым.

"Но, повторяю, сегодняшнее мое заключение - незаконно, и мы должны его завершить вместе. Завершить освобождением страны", - написал Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября, накануне голосования на местных выборах и после того, как он разместил пост и видеобращения о своем возвращении на родину в социальных сетях. Власти обвинили его в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

Кроме этого, экс-президент, у которого сегодня гражданство Украины, уже был заочно осужден и приговорен к шести годам лишения свободы в Грузии. Еще по двум уголовным делам судебные разбирательства продолжаются.

Несмотря на требования адвокатов и желание самого Саакашвили, пенитенциарная служба не доставила его на судебные процессы, которые прошли в тбилисском городском суде уже после его возвращения. Свой отказ служба аргументировала рисками безопасности и здоровью самого Саакашвили.

Адвокаты считают, что власти боятся публичного появления Саакашвили в зале суда и стараются держать его в изоляции.

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