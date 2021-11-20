В Роттердаме акция против ковид-ограничений переросла в беспорядки

Протестующие устроили несколько пожаров в Роттердаме, забрасывали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками. Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в Нидерландах действует частичный локдаун.

Семь человек пострадали в ходе массовых беспорядков во время акции противников ковидных ограничений в Роттердаме в ночь на субботу, 20 ноября. Протестующие устроили несколько пожаров в портовом городе, забрасывали полицейских камнями и обстреливали их фейерверками. Полиция вынуждена была открыть предупредительный огонь и применить водометы против демонстрантов.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб сообщил о задержании как минимум 20 человек. События, произошедшие в городе, он описал как "оргию насилия". Для "поддержания общественного порядка" городские власти запретили проведение собраний в районе, где случились беспорядки.

Частичный локдаун в Нидерландах

Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом правительство Нидерландов ввело частичный локдаун. Бары, рестораны и супермаркеты, должны закрыться не позднее 20 часов, другие магазины - уже в 18 часов. Большинство работников должны перейти на удаленную работу, жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми.

Накануне в стране второй год подряд был объявлене запрет на новогодние фейерверки, чтобы не обременять спасательные службы в период пандемии. Правительство рассматривает также возможность разрешить посещение баров и ресторанов только вакцинированным и выздоровевшим. Но у такого подхода существует серьезная оппозиция в парламенте страны.

Ситуация с коронавирусом в Нидерландах

По данным интернет-портала Worldometers, в Нидерландах с начала пандемии выявлено 2 399 849 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. От вызываемого им легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 18 900 жителей страны. По данным правительства Нидерландов, в стране с населением около 17, 2 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса более 12,6 млн человек (73,42 процента). Как минимум одну дозу вакцины получили почти 13,2 млн человек (76,63 процента).

Акции противников ограничительных мер, как ожидается, пройдут в выходные дни в Амстердаме и Бреде.

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