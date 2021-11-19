Российские нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов поддержали "Мемориал"

Продолжение работы "Мемориала" отвечает интересам общества и российского государства, заявили Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов.

Лауреаты Нобелевской премии бывший президент СССР Михаил Горбачев и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов в четверг, 18 ноября, выступили в поддержку общества "Мемориал", ликвидации которого добивается Генпрокуратура РФ.

"Многолетняя деятельность "Мемориала" всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем", - цитирует совместное обращение Горбачева и Муратова информагентство "Интерфакс".

С точки зрения авторов документа, продолжение работы "Мемориала" отвечает интересам общества и российского государства. "Требование закрыть "Мемориал" вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем", - указывают Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов.

Они призывают Генеральную прокуратуру отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке. "Призываем суд отложить дату заседания по рассмотрению иска, чтобы дать возможность путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему", - говорится в обращении.

Кто еще выступил в поддержку "Мемориала"

Ранее в поддержку "Мемориала" выступили, кроме прочего, спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор и комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович.

11 ноября Генпрокуратура России направила в Верховный суд РФ административный иск о ликвидации "Международного Мемориала". Ранее, 8 ноября, прокуратура Москвы направила заявление в Московский городской суд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за "оправдание экстремизма и терроризма". Российские власти внесли "Мемориал" в список НКО, выполняющих функции "иноагентов".

ПЦ "Мемориал" о законе об "иноагентах"

Представители "Мемориала" отвергают предъявленные к ним претензии. "Буквы, цифры, параграфы и даты подтверждают, что претензии к нам ничтожны. Есть только воля государства, которая уже лет десять выражается в так называемом законе об иностранных агентах", - говорится в сообщении правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" в соцсети Twitter, опубликованном 18 ноября по итогам пресс-конференции на тему требований российских властей закрыть "Мемориал".

Рассмотрение в суде обращения Генпрокуратуры РФ о ликвидации общества "Мемориал" назначено на 25 ноября.

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