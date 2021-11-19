Путину понравилось напряжение на Западе из-за российских войск на границе

Президент Владимир Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах, но Запад, по его мнению, несерьезно относится к предостережениям Москвы о "красных линиях". Его заявление прозвучало после серий публикаций о том, что Россия наращивает военное присутствие у границ Украины. СМИ высказывали версию о том, что таким образом Путин дает сигнал США и их союзникам, а не готовится к вторжению.

В четверг президент России выступал на расширенном заседании коллегии МИД. Прямо он не упоминал версии СМИ и сказал следующее.

"Известное напряжение там [на Западе] все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт", — заявил Путин.

Второе, чего потребовал Путин, это поставить вопрос предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на этом направлении. Такую задачу он поставил министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Это нужно, по замыслу Путина, чтобы закрепить "красные линии", пересекать которые Запад не должен.

"Партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях", — посетовал российский президент.

В качестве примера пересечения "красных линий" Путин назвал поставки Киеву "летального современного вооружения" и проведение "провокационных военных маневров в Черном море". Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 км от границ России, это выходит за любые рамки, возмутился Путин.

Что писали СМИ

В конце октября генштаб вооруженных сил Украины сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника "Байрактар" в Донбассе. Москва называла это нарушением минских договоренностей. МИД увидел в использовании этого оружия подготовку Киева к тому, чтобы вернуть Донбасс насильственным путем.

Вскоре после сообщений об использовании беспилотника "Байрактар" в западных СМИ вышла серия публикаций о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику ближе к границе Украины.

Официальные лица в США и странах Европы обеспокоены передвижением российских войск у украинской границы, которое возобновилось после ужесточения позиции Кремля в отношении Украины, писала газета Washington Post. В статье упоминались видеоролики в соцсетях, на которых видны военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты.

Минобороны России в ответ на эту публикацию заявляло, что по состоянию на 1 ноября "дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной" зафиксирована не была.

СМИ и соцсети пишут о новом наращивании российского военного присутствия у границ Украины. Есть основания?

В начале ноября издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, которые, по его версии, подтверждают, что Россия может сосредотачивать войска и военную технику на границе с Украиной.

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, — говорил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков. — Потому что вы сами видели, там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью".

Представитель МИД России Мария Захарова называла сообщения СМИ о концентрации войск у границ Украины "информационным залпом", выпущенным американскими СМИ. А глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли говорил, что Вашингтон и ранее наблюдал "значительное количество военных передвижений на российской стороне близ границ с Украиной".

"Надо сказать, в них нет ничего открыто агрессивного", — комментировал ситуацию американский генерал.

Тема Украины обсуждалась во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, подтверждал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Глава НАТО предостерег Россию от агрессивных действий против Украины

"Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают", — говорил 9 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (цитата по Интерфаксу).

Минобороны России тогда же высказывало озабоченность по поводу участия США в военных учениях в Черноморском регионе.

На прошлой неделе агентство Блумберг выступило с утверждением, что Вашингтон предупреждает союзников по ЕС о готовности Москвы рассматривать потенциальное вторжение на Украину. "Подобные заголовки — не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", — отвергал эти предположения Песков.

После этого в Блумберге вышла другая статья, смысл которой сводился к тому, что Москва не рассматривает вариант военных действий, а лишь посылает сигнал Западу.

"Владимир Путин дает четкий сигнал США и их союзникам: Москва не потерпит ползучей экспансии их вооруженных сил на Украину", — говорилось в начале статьи.

В ней также речь шла о "красных линиях", о которых сейчас заговорил Путин. Собеседники агентства, в том числе близкие к руководству страны, объясняли, что Кремль хочет ясно дать понять: любые дальнейшие шаги Запада по поставкам оружия или расширению военного присутствия на Украине нарушат эти "красные линии".

При этом собеседники Блумберга подчеркивали, что Россия не намерена сейчас начинать боевые действия с Украиной, а лишь хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости. По словам человека, близкого к российскому руководству, для Путина перспектива размещения сил НАТО на украинской земле — "кошмарный сценарий", и российский президент сделает все, чтобы предотвратить это. А использование Украиной турецкого беспилотников, по версии Блумберг, усилило это чувство тревоги Кремля.

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