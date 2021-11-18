Верховная рада Украины приняла закон о применении оружия пограничниками

На фоне усиления охраны границы с Беларусью и роста напряженности в отношениях с Россией в Украине принят закон, регламентирующий использование пограничниками оружия, взрывных устройств и спецтехники.

Верховная рада Украины в четверг, 18 ноября, приняла законопроект №5232, который регулирует применение оружия и боевой техники пограничниками. За него проголосовал 271 народный депутат, сообщает агентство "Интерфакс".

Закон разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц. Оружие можно применять также для отражения нападения на охраняемые объекты, для остановки транспортного средства, водитель которого создает угрозу жизни других людей, принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, совершающего полет в пределах пограничной полосы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.

Гранаты и малогабаритные взрывные устройства пограничники смогут использовать для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего или освобождения заложников.

Украина беспокоится о безопасности своих границ

Ранее стало известно, что, в связи с наплывом мигрантов на границах Беларуси с Польшей и странами Балтии, официальный Киев решил усилить охрану украинско-белорусской границы.

"Усиление границы происходит. Задействовано около 8,5 тысячи человек. Три тысячи - это пограничники. Остальное - нацгвардейцы и полицейские. Наша задача на данный момент - увеличение пограничных нарядов, чтобы мы могли четко отследить ситуацию на границе. Задействованы также авиационные подразделения ГПСУ для отслеживания возможного потока мигрантов в сторону Украины", - рассказал журналистам пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Кроме того, крайнюю обеспокоенность Киева вызывают сообщения о концентрации российских войск недалеко от границы с Украиной. Так президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте президентской администрации, заявил, что у границы с Украиной размещены почти 100 тысяч российских солдат, а западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.

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