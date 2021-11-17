В столкновениях на границе с Беларусью ранены девять сотрудников польских служб безопасности

В течение вторника, 16 ноября, в ходе столкновений с нелегальными мигрантами на границе Польши и Беларуси были ранены девять сотрудников польских служб безопасности. Среди раненых семь сотрудников полиции, сообщает "Польское радио".

Один сотрудник полиции получил перелом костей черепа, когда ему в голову попал брошенный с белорусской стороны камень. Раненый доставлен в больницу. Еще шесть полицейских, в том числе женщина, получили менее серьезные травмы. Пострадали также один военнослужащий и сотрудница пограничной охраны.

Министерство обороны Польши в своем твиттер-профиле сообщает, что в попытках прорыва границы, в основном, участвуют молодые и агрессивные мужчины.

В течение нескольких месяцев резко вырос поток нелегальных иммигрантов из стран Азии, которые пытаются проникнуть на территорию Евросоюза через границу Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей. Белорусские власти утверждают, что иммигранты, в основном, из Ирака, прибыли в Минск в качестве туристов. Страны Балтии, Польша и руководство Евросоюза настаивают, что режим Александра Лукашенко использует иммигрантов в качестве гибридного оружия, чтобы оказывать давление на ЕС и отомстить за санкции против Беларуси.

Начиная с 8 ноября тысячи мигрантов пытаются силой пробиться через границу на территорию Польши.

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