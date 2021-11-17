Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши

Официальной причиной ограничений поставок нефти в Польшу назван "внеплановый ремонт" на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба". Ожидается, что он продлится до трех суток.

"Гомельтранснефть", белорусский оператор нефтепровода "Дружба", на трое суток ограничил прокачку нефти в направлении Польши. Об этом, в среду, 17 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании "Транснефть" Игоря Демина.

По его словам, накануне на одной из веток магистрального нефтепровода начался "внеплановй ремонт", который может продлится до трех суток.

Лукашенко грозил перекрыть газопровод из России в Европу

Ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае, если Европейский союз введет новые санкции в отношение Минска, стимулирующего наплыв мигрантов на внешние границы ЕС. " Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?", - заявил он 11 ноября. В Кремле ответили, что это будет нарушением транзитного контракта.

Магистральный нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на несколько линий, проходя пол территории Беларуси, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии, Латвии и Литвы.

Запущенная в эксплуатацию в 1964 году, "Дружба" является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. В нее входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории России), 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн куб. метров нефти. В среднем в год через "Дружбу" за рубеж транспортируется 66,5 млн тонн нефти.

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