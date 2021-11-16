Польские силовики в ответ сначала применили слезоточивый газ, потом кинули несколько светошумовых гранат. Также вплотную к ограждению подогнали водомет.
Мигранты отошли от ограждения и изредка кидают камни в польскую сторону.
Польские силовики пытаются оттеснить агрессивно настроенных мигрантов подальше от забора. Периодически они используют водомет.
Слышны звуки выстрелов.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками.
Польская сторона подтвердила использование слезоточивого газа «для подавления агрессии мигрантов».
Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Над границей кружит польский военный вертолет. Из громкоговорителей звучат предупреждения, что действия мигрантов незаконны.
Еще одно видео с польской стороны.
Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
На пограничном переходе почти не осталось людей и палаток — мигранты отошли вглубь белорусской территории.
Периодически вспыхивают стычки — мигранты кидают в польскую сторону камни, бутылки и доски. Силовики продолжают поливать мигрантов из водомета.
Польская сторона заявила, что у мигрантов были светошумовые гранаты и опубликовала видео на котором слышны взрывы.
Между тем полиция Польши сообщает, что во время беспорядков пострадал полицейский. Вероятно у него перелом костей черепа.
Ситуация у пункта пропуска немного успокоилась. Как видно на кадрах трансляций, многие мигранты с детьми собирают вещи и начинают двигаться в сторону прежнего лагеря.
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