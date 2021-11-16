В пункте пропуска "Брузги" мигранты закидывали польских силовиков камнями, те ответили слезоточивым газом и водометами

В лагере мигрантов в пункте пропуска "Брузги" в полдень начались беспорядки. Мужчины стали швырять камни в польских силовиков и пытались сломать забор. Польская сторона в ответ применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Между тем Госпогранкомитет Беларуси в происходящее на границе не вмешивается и никак не комментирует.

Польские силовики в ответ сначала применили слезоточивый газ, потом кинули несколько светошумовых гранат. Также вплотную к ограждению подогнали водомет.

Мигранты отошли от ограждения и изредка кидают камни в польскую сторону.

Польские силовики пытаются оттеснить агрессивно настроенных мигрантов подальше от забора. Периодически они используют водомет.

Слышны звуки выстрелов.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками.

Польская сторона подтвердила использование слезоточивого газа «для подавления агрессии мигрантов».

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Над границей кружит польский военный вертолет. Из громкоговорителей звучат предупреждения, что действия мигрантов незаконны.

Еще одно видео с польской стороны.

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

На пограничном переходе почти не осталось людей и палаток — мигранты отошли вглубь белорусской территории.

Периодически вспыхивают стычки — мигранты кидают в польскую сторону камни, бутылки и доски. Силовики продолжают поливать мигрантов из водомета.

Польская сторона заявила, что у мигрантов были светошумовые гранаты и опубликовала видео на котором слышны взрывы.

Между тем полиция Польши сообщает, что во время беспорядков пострадал полицейский. Вероятно у него перелом костей черепа.

Ситуация у пункта пропуска немного успокоилась. Как видно на кадрах трансляций, многие мигранты с детьми собирают вещи и начинают двигаться в сторону прежнего лагеря.

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