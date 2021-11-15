Варшава сообщила о перемещении всех мигрантов из временного лагеря к КПП Кузница

Минобороны Польши сообщило, что лагерь у КПП "Кузница" пуст, все мигранты в сопровождении белорусских силовиков подошли непосредственно к границе. Польские пограничники и военные слышат выстрелы со стороны Беларуси.

Министерство обороны Польши сообщило о перемещении большого числа мигрантов, находившихся во временном лагере близ белорусско-польской границы, к КПП "Кузница". "Лагерь, в котором находились мигранты, уже пуст", - написало ведомство в понедельник, 15 ноября. По его данным, мигранты подошли к границе большими колоннами под контролем белорусских силовиков.

Одновременно польское Минобороны заявило о провокациях со стороны Беларуси. "Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами, - повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - указало оно. На размещенных в Twitter оборонного ведомства видеозаписях видно, что сотни мигрантов находятся перед рядами польских правоохранителей и военных.

В свою очередь представитель польской пограничной охраны оценила число нелегалов у КПП "Кузница" в несколько сотен. "Мы ожидаем, что будет предпринята попытка с применением силы перейти через границу. Сейчас мы распорядились стянуть туда все силы, которыми мы располагаем", - сообщила она. Данную информацию невозможно проверить, поскольку Польша объявила в приграничном регионе чрезвычайное положение и не пропускает в него журналистов. То же самое касается и заявлений Минска.

В Минске сообщили о сопровождении колонн мигрантов белорусскими пограничниками

Между тем Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что его служащие обеспечивают "безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны". Представитель ведомства Антон Бычковский сообщил ТАСС, что мигранты "подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации", а во главе колонны находятся женщины и дети.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в органах погранслужбы Беларуси пишет, что мигранты находятся "прямо на линии границы" на КПП и не пытаются прорваться через заграждения. По этим данным, у перехода через границу находятся "практически все 2 тысячи" человек из стихийного лагеря.

Конфликт на границе Польши и Беларуси

Ситуация на восточной внешней границе Евросоюза резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. По различным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре.

В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. В частности, 14 ноября польская погранслужба сообщила о 223 таких попытках за только за минувшие сутки. В сообщении отмечается, что в Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи предприняты две попытки силового пересечения границы.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС из Беларуси. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций.

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