"Белавиа" не будет перевозить из Дубая в Минск граждан четырех стран

С 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии не принимаются на рейсы "Белавиа" из Дубая в Беларусь. Ранее аналогичные действия были предприняты в отношении рейсов из Турции.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" перестала принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на рейсы, следующие из Дубая в Минск. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте перевозчика в воскресенье, 14 ноября.

Как отмечается, запрет действует с 14 ноября и принят в соответствии с "решением компетентных органов ОАЭ". "Пассажиры, попадающие под действие данного запрета, смогут вернуть полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения", - говорится в документе. При этом авиакомпания подчеркивает, что на протяжении многих лет не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен или Сирию и "никогда не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в Республику Беларусь".

Ранее "Белавиа" сообщила, что с 12 ноября прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Турции в Беларусь.

Ирак начнет вывозить своих граждан с белорусско-польской границы

Тем временем власти Ирака планируют начать вывозить своих граждан, которые находятся на границе Беларуси и Польши, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на иракский МИД.

По словам официального представителя иракского внешнеполитического ведомства Ахмада ас-Саххафа, во временных лагерях, развернутых в приграничном районе, обнаружили 571 гражданина Ирака, но точное их число установить сложно. В четверг, 18 ноября, правительство Ирака организует первый рейс для эвакуации желающих вернуться на родину иракцев.

Ситуация на внешней границе ЕС

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. По различным данным, на польско-белорусской границе застряли тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС из Беларуси.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. Брюссель не исключил санкций и в отношении "Аэрофлота".

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