Военный парад талибов. Новые власти Афганистана показали захваченную американскую и российскую технику

Захватившее власть в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" провело военный парад в Кабуле. Талибы прошли маршем по столице страны, продемонстрировав военную технику, которая была захвачена после отвода частей США или досталась им от предыдущего правительства.

В числе прочего над Кабулом пролетели вертолеты "Ми-8/17" российского производства.

Представитель новой афганской власти сказал, что парад был приурочен к "выпуску" только что подготовленных 250 новых бойцов.

Однако обозреватель агентства "Рейтер" Гибран Пишимам считает, что настоящая задача этого показа — дать понять всему миру, что "Талибан" больше не является повстанческой силой, а трансформировался в регулярную армию.

Хотя талибы пытаются продемонстрировать мощь своего режима, международные гуманитарные агентства сообщают, что общая экономическая ситуация в стране приближается к катастрофической. Миллионам афганцев этой зимой грозит голод.

Большая часть показанной техники и вооружений раньше принадлежала армии Афганистана при прежнем правительстве, рухнувшем в августе после вывода американских войск.

Несколько десятков бронетранспортеров М1117, сделанных в США, медленно проехали по главной магистрали Кабула, над ними летели российские вертолеты "Ми-8/17". При этом участники парада держали в руках также произведенные в Америке штурмовые винтовки М4.

Официальные представители "Талибана" заявили, что военные специалисты прежней армии, такие, как пилоты и механики, будут постепенно интегрированы в новые вооруженные силы.

Однако ранее российские специалисты выражали сомнения, что талибы смогут поддерживать в боеспособном состоянии авиацию прежней афганской армии, поскольку она нуждается не только в пилотах, но и квалифицированном техническом обслуживании и запчастях. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев говорил агентству Интерфакс, что на момент падения предыдущего правительства в Афганистане оставалось более 100 вертолетов "Ми-17".

Согласно отчету Особого инспектората по реконструкции Афганистана, надзорного органа американского правительства, с 2002 года Конгресс США выделил почти 144,4 млрд долларов США на реконструкцию Афганистана. Из них 88,3 млрд долларов США были выделены исключительно на обучение, вооружение и поддержание вооруженных сил и сил безопасности Афганистана.

Некоторая часть полученных вооружений оказались в соседних с Афганистаном странах, куда бежали представители прежней армии. Однако "Талибан" унаследовал все остальное.

Военные парады талибы проводят уже не впервые. 8 ноября движение также показало технику и военнослужащих в Кандагаре.

Если не знать, что эти военные принадлежат к "Талибану", по оружию и экипировке их можно было принять за американские подразделения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!