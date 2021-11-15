Израиль разрешил примение вакцины BioNTech/Pfizer для детей

Члены консультируемой министерством здравоохранения группы экспертов, которых цитирует издание Haaretz, пришли к выводу, что "преимущества вакцины намного перевешивают ее риски".

Вакцина против коронавируса производства BioNTech/Pfizer разрешена для иммунизации детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет в Израиле. Соответствующее решение приняло в воскресенье, 14 ноября, министерство здравоохранения страны. Ранее разрешение на вакцинацию от коронавируса распространялось только на детей в возрасте от 12 лет и взрослых.

Члены консультируемой министерством здравоохранения группы экспертов, которых цитирует израильское издание Haaretz, практически единогласно пришли к выводу, что "преимущества вакцины намного перевешивают ее риски". Комиссия также подавляющим большинством голосов рекомендовала вакцинировать даже тех детей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.

По данным телеканала "Кешет-12", ампулы с вакциной BioNTech/Pfizer в "детской дозировке" должны прибыть в Израиль до 18 ноября. что позволит немедленно начать кампанию вакцинации детей младшего возраста.

Пандемия коронавируса в Израиле

Как указывают в минздраве страны, четвертая волна эпидемии в Израиле идет на спад. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1 337 041 случаев заражения колронавирусной инфекцией ((+3298 за неделю). При этом в настоящий момент на лечении находятся 5843 человек (-550 за неделю). 8140 (+26 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

На 14 ноября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6 256 219 человек (67 процентов населения страны, 92 процента взрослого населения), вторую дозу – 5 752 941 человек (62% населения страны, 84% взрослого населения). 4 016 195 человек привиты третьей дозой (43% населения страны, 59% взрослого населения).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились.

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