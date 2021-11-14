"По предварительным данным, был произведен выстрел из служебного оружия, в результате которого погиб солдат, и к этому инциденту не причастны никакие третьи лица", — говорится в официальном сообщении.
Погибший служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде 11-я Любуской бронекавалерийской дивизии. Он приступил к службе на границе около недели назад. С того момента у него не было контактов с мигрантами.
В обстоятельствах трагедии разбираются военная полиция и прокуратура в Белостоке.
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