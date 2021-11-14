Польский солдат погиб у границы с Беларусью в результате несчастного случая

Польский военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей у границы с Беларусью. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. Согласно официальному сообщению, смерть наступила в результате несчастного случая.

"По предварительным данным, был произведен выстрел из служебного оружия, в результате которого погиб солдат, и к этому инциденту не причастны никакие третьи лица", — говорится в официальном сообщении.

Погибший служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде 11-я Любуской бронекавалерийской дивизии. Он приступил к службе на границе около недели назад. С того момента у него не было контактов с мигрантами.

В обстоятельствах трагедии разбираются военная полиция и прокуратура в Белостоке.

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