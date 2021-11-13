США крайне обеспокоены ситуацией на границе Польши и Беларуси

Вашингтон довел до сведения Москвы и Минска свою озабоченность скоплением нелегальных мигрантов у границы Евросоюза, заявил президент США Джо Байден.

Власти США крайне обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе, где несколько тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии, пытаются нелегально попасть на территорию Европейского Союза. Об этом Вашингтон уведомил как Беларусь, так и Россию, заявил журналистам в пятницу, 12 ноября, президент США Джо Байден. "Мы считаем, что это проблема", - подчеркнул Байден.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем пытаться контрабандным путем переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Чтобы воспрепятствовать притоку нелегалов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ.

ЕС говорит с властями Беларуси о мигрантах на границе

Европейские дипломаты пытаются убедить власти Беларуси прекратить организацию наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки к границам ЕС. Для этого уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт (Michael Siebert) провел 12 ноября телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. "Сигнал с нашей стороны был: вы должны остановить эту деятельность, эту гибридную атаку", - рассказал корреспонденту DW высокопоставленный чиновник ЕС.

Он также подчеркнул, что этот разговор не следует рассматривать как признание легитимности белорусских властей. "У нас есть проблема. Мы - цель агрессии на наших границах. И мы прямо говорим с источником агрессии, чтобы сказать им, что, во-первых, они должны прекратить, во-вторых, что они должны допустить гуманитарные агентства ООН, чтобы они позаботились об этих людях", - добавил источник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!