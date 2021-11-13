Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за попыток закрыть "Мемориал"

Российская писательница, возмущенная попытками властей закрыть общество "Мемориал", отказалась от звания лауреата Госпремии, полученного почти 20 лет назад. Награду вручал Владимир Путин.

Российская писательница Людмила Петрушевская отказывается от звания лауреата Государственной премии РФ, которую ей в 2002 году вручал президент Владимир Путин. В посте, опубликованном в Facebook в субботу, 13 ноября, Петрушевская объяснила свои действия возмущением по поводу намерения российских властей ликвидировать старейшую в России правозащитную организацию "Мемориал".

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"У меня сейчас отбирают "Мемориал", память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей. Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии", - написала Людмила Петрушевская.

Петрушевская - лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства за 2002 год. Писательница также отмечена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премиями журналов "Октябрь" (1993, 1996, 2000), "Новый мир" (1995), "Знамя" (1996), премиями "Москва-Пенне" (1996), "Звезда" (1999), "Триумф" (2002), премией фестиваля "Новая драма" (2003), театральной премией имени Станиславского (2004).

Запуск процесса ликвидации "Мемориала"

Генпрокуратура РФ 11 ноября обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иноагентах", а конкретно - за отказ от маркировки "иноагент". Одновременно прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал".

В иске прокуратуры утверждается, что в материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций. Центр, заявили в прокуратуре, также игнорирует требования о маркировке "иностранный агент".

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