В Нидерландах введен частичный локдаун

Нидерланды стали первой страной Западной Европы, в которой нынешней осенью введен частичный локдаун в связи с резким увеличением случаев заболеваний Covid-19. Исполняющий обязанности главы правительства Марк Рютте объявил вечером в пятницу, 12 ноября, что ограничения коснутся баров, ресторанов и магазинов, продающих товары не первой необходимости, а также спортивных мероприятий. Об этом пишет Deutsche Welle.

Чтобы разгрузить систему здравоохранения

Ограничения вступают в силу 13 ноября. Бары, рестораны и магазины должны будут закрываться в 20.00, магазины с ассортиментом для неэкстренных нужд - уже в 18.00. Жителям Нидерландов разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми. Власти также рекомендуют гражданам по возможности работать из дома.

Крупные мероприятия в стране отменяются, а футбольные матчи снова будут проходить без зрителей. Школы, театры и кинотеатры останутся открытыми. Кроме этого, не будет введен комендантский час. По истечении трех недель допуск в рестораны, кафе и места отдыха получат те, у кого имеется сертификат о вакцинации или справка о перенесенном COVID-19.

По словам Рютте, сейчас из-за роста числа заболевших коронавирусом давление на систему здравоохранения чрезвычайно велико. "Вирус, который повсюду, должен получить сильный удар", - подчеркнул и. о. премьер-министра Нидерландов.

Введение ограничений вызвало протесты



Во время пресс-конференции Рютте у здания министерства юстиции, где проходил брифинг, собрались десятки противников этих ограничений. После того как они стали запускать петарды и бросать камни, полиция попыталась разогнать их с помощью водометов. Согласно сведениям журналиста AFP, в столкновениях с полицией участвовали примерно 200 демонстрантов.

Днем ранее в Нидерландах зафиксирован очередной максимум новых случаев заражения коронавирусом - более 16 300 за 24 часа. Предыдущий пик - почти 13 000 случаев - пришелся на декабрь 2020 года. Больницы уже предупреждают, что будут переполнены. Между тем в Нидерландах 82 процента жителей старше 12 лет полностью привиты от коронавируса. С декабря планируется проведение ревакцинации.

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