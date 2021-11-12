В Австрии введут локдаун для непривитых

Власти Австрии 14 ноября введут новый локдаун, он будет распространяться только на не прошедших вакцинацию от коронавируса, заявил канцлер Александер Шалленберг. Германия внесла Австрию в красный список.

В Австрии будет введен повсеместный локдаун для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Официальные решения в этой связи будут приняты 14 ноября, сообщил в пятницу, 12 ноября, федеральный канцлер Австрии Александер Шаллерберг в Инсбруке. Он сослался на резко растущие показатели новых заражений и заявил, что дальнейшее выжидание не было бы разумным.

"Мы уже сейчас пойдем на этот шаг", - отметил глава австрийского правительства. По словам консервативного политика, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным.

Германия внесла Австрию в красный список

Между тем в Германии внесли Австрию в список регионов с высоким эпидемиологическим риском. С 14 ноября возвращающимся из этой страны придется соблюдать карантин с возможностью прервать его через пять дней после отрицательного теста. Данное правило не распространяется на привитых и переболевших.

И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) на пресс-конференции в Берлине также заявил о необходимости ужесточения ограничительных мер на фоне значительного роста числа новых инфицированных. В частности, по его словам, следует разрешить посещение массовых мероприятий только для вакцинированных и переболевших (так называемое "правило 2G"). Кроме того, он выступил с инициативой ввести еще более строгое правило - "2G плюс", которое означает, что мероприятия будет разрешено посещать привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста.

Если не будет принято никаких мер, то показатели заражаемости удвоятся в ближайшие две недели, отметил Шпан. "Мы должны сделать все необходимое, чтобы переломить эту тенденцию. Если этого не сделать, всю страну ждет тяжелый декабрь", - отметил он.

В Австрии в начале ноября ужесточили ограничения

С 8 ноября в Австрии уже действуют значительно более строгие антикоронавирусные ограничения. Доступ во многие общественные места, включая заведения общепита, спортивные заведения, парикмахерские или на мероприятия с участием более 25 человек, открыт лишь для привитых и переболевших (2G). Для допуска на рабочее место по-прежнему достаточно антигенного экспресс-теста, правило 3G для сотрудников было введено в начале ноября.

На переходный четырехнедельный период в качестве исключения из правила 2G допускается справка о первой из двух прививок вместе с негативным ПЦР-тестом. Так называемый "зеленый паспорт" будет действителен лишь в течение 9 месяцев со дня второй прививки, чтобы побудить людей к ревакцинации. В Австрии на данный момент полностью привито от коронавируса около 65 процентов населения.

Показатель заражаемости в Австрии в настоящее время составляет в среднем 780 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней. Это значительно выше, чем в Германии, где этот показатель сейчас превышает 260 случаев на 100 тысяч жителей.

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