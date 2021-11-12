Число суточных заражений СOVID-19 в РФ держится на уровне 40 тысяч

Суточный прирост заражений ковидом увеличился. Больше всего людей заболели в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В России за последние сутки выявили 40 123 случая заражений COVID-19. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает в пятницу, 12 ноября. Днем ранее было зарегистрировано 40 759 случаев заражения.

Лидирует по числу заболевших Москва - 5183 человека. В Санкт-Петербурге подтверждено 3421 новое заражение, в Московской области - 2726. Число летальных случаев составило 1 235. Больше всего пациентов с ковидом за сутки умерло в столице - 96 человек, в Петербурге - 75, Подмосковье - 51. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 992 595 заражений, в том числе 252 926 с летальным исходом.

В России готовят законопроекты о введении обязательных QR-кодов

Накануне стало известно, что оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте, а также в кафе и ряде магазинов. Полная отмена QR-кодов и прочих ковидных ограничений будет возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитетата к инфекции, считают в Кремле.

Ситуация c коронавирусом в мире

Между тем, число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире на утро 12 ноября приблизилось к 252 миллионам, свидетельствуют данные американского Университета имени Джонса Хопкинса. C начала пандемии в мире от ковида скончались свыше 5 млн человек. В список стран с наибольшим числом инфицированных по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Больше всего инфицированных и умерших - в США, где на 12 ноября выявлено 46,8 млн подтвержденных случаев заражения и 759 677 летальных исходов.

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