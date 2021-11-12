ФСИН потребовала заменить условный приговор Соболь на реальный

В Симоновский суд Москвы поступило ходатайство ФСИН о замене условных исправительных работ, назначенных Любови Соболь по "квартирному делу" в апреле, на реальные.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с просьбой изменить меру наказания в приговоре оппозиционному политику и бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, вынесенному по так называемому "квартирному делу". Речь идет о замене условных исправительных работ на реальные, сообщает в пятницу, 12 ноября, РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда Москвы.

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"В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - заявили в суде.

Приговор соратнице Навального по "квартирному делу"

В апреле 2021 года Перовский районный суд Москвы приговорил одну из ближайших соратниц оппозиционера Алексея Навального к одному году исправительных работ условно и удержанию 10 процентов заработка в пользу государства по"квартирному делу". Суд обязал ее отмечаться в полиции и заявил, что в случае нарушения Соболь будет принуждена к исправительным работам.

Любовь Соболь признали виновной в том, что 21 декабря 2020 года она с применением насилия проникла в квартиру, где, предположительно, мог проживать Константин Кудрявцев (сотрудник ФСБ, который, по версии Навального, был участником отравления оппозиционера боевым отравляющим веществом "Новичок" летом 2020 года). Свою вину Соболь не признала, ее защита считает уголовное дело политически мотивированным. Прокуратура сочла вину полностью доказанной, а мотивом преступления, по ее мнению, была "популяризация Соболь как политика и продвижение ее аккаунтов в соцсетях".

В конце октября МВД РФ объявил Любовь Соболь, покинувшую Россию в начале августа, в розыск "по статье УК". Преображенский суд Москвы 3 августа назначил оппозиционерке полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил". Кроме того, в конце сентября СК возбудил против Навального и его сторонников уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

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