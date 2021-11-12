Covid-19: вспышки по всей Европе, в Австрии локальные локдауны, в Англии "ковид" у собаки

ВОЗ вновь назвала Европу эпицентром заражений Covid-19. В ряде стран статистика заболевших выросла в десятки раз по сравнению с показателями лета-начала осени. Большая часть пациентов с тяжелой формой — невакцинированные. Эти и другие новости — в традиционном обзоре Би-би-си.

Локальные локдауны

Австрия готовится ввести новый локдаун только для невакцинированных или не полностью вакцинированных граждан.

Это означает, что они не смогут покидать свои дома без веской причины, к которым относятся поход на работу, за покупками и занятия спортом на свежем воздухе.

Критики этой меры считают, что у властей нет ресурсов, чтобы контролировать ее выполнение. Кроме того, невакцинированные австрийцы уже давно не могут посещать рестораны, кинотеатры, салоны красоты и горнолыжные курорты.

Однако комиссия эпидемиологов при австрийском правительстве считает, что резкий скачок заболеваемости по всей стране представляет настоящую угрозу, и введение дополнительных ограничений необходимо.

Пока локдаун коснется лишь некоторых районов страны. С понедельника он будет введен в Верхней Австрии — регионе с самым низким уровнем вакцинации, граничащим с Германией и Чехией. На очереди федеральная земля Зальцбург.

Однако австрийский канцлер Александр Шелленберг предупредил, что общенациональный локдаун может также стать неизбежным.

Дания ужесточает меры



Правительство Дании также готово ввести новые ограничения. Дания — одна из немногих европейских стран, отменившая в сентябре этого года почти все ковид-меры. Власти объясняли это тем, что стране удалось избежать третьей волны заражаемости в весенне-летний период благодаря жесткому локдауну, введенному в прошлое Рождество.

Однако вскоре после снятия ограничений статистика заболеваний в стране пошла резко вверх: в среднем 2300 случаев на протяжении многих дней в начале ноября по сравнению с 200+ в середине сентября.

Власти Дании обсуждают повторное введение вакцинных паспортов во всех общественных местах, а также точечные введения дополнительных ограничений в разных районах страны.

Накануне Всемирная организация здравоохранения вновь назвала Европу эпицентром заражений Covid-19.

Новые рекорды в Германии



Число новых случаев заражения Covid-19 в Германии достигло рекордной отметки: более 50 тысяч за минувшие сутки.

Накануне один из ведущих вирусологов страны предупредил, что новая вспышка может привести к смерти порядка 100 тысяч человек. На сегодняшний день невакцинированными остаются около 16 млн жителей Германии в возрасте от 12 лет и выше. Уходящий канцлер Ангела Меркель призвала региональные власти предпринять все возможные меры для исправления ситуации.

Ее вероятный преемник Олаф Шольц заявил, что следует ввести очередные ограничения, чтобы приостановить быстрое распространение инфекции и "пережить зиму".

Кривая числа заболевших и умерших от Covid-19 в Германии резко растет с середины октября. Считается, что в этом виноват относительно низкий уровень вакцинации, который лишь ненамного превышает 67%.

Приходящее к власти новое правительство страны предложило пускать в общественные заведения только полностью вакцинированных, либо уже переболевших граждан, ужесточить требования к вакцинации персонала различных предприятий и вновь ввести в действие бесплатный быстрый анализ на антитела, который был отменен в середине октября.

Если эти предложения будут одобрены бундестагом, то их введут в действие в конце ноября. При этом некоторые регионы страны стали вводить ограничения, не дожидаясь команды сверху.

Что происходит в Саксонии



В Саксонии отмечен самый быстрый среди всех земель Германии рост случаев заболевания Covid-19 за минувшую неделю: 522 на 100 тыс. населения. Средний показатель по стране — 232. Одновременно в Саксонии один из самых низких уровней вакцинации — всего 57%.

Глава отделения реанимации в университетской больнице Лейпцига, профессор Себастиан Стер, заявил Би-би-си, что "большая часть населения все еще недооценивает опасность". Министр здравоохранения страны Йенс Шпан назвал нынешнюю ситуацию "пандемией невакцинированных".

В начале недели власти Саксонии запретили невакцинированным гражданам посещать бары, рестораны, общественные и спортивные мероприятия, а также любые места массового отдыха и развлечений. Ожидается, что другие земли последуют их примеру.

Эти меры вызвали возмущение у идейных противников вакцин. 6 ноября в Лейпциге прошла многотысячная демонстрация, участники которой заявили, что не доверяют ни компаниям, которые их создали, ни правительству, которое их одобрило.

С начала пандемии в Германии Covid-19 заразились 4,9 млн человек.

Испания: снова рост



Испания может гордиться самым высоким уровнем полностью привитого населения по всей Европе — 89% (в Британии этот показатель составляет 74%), и самым низким уровнем распространения инфекции: 63 случая на 100 тыс. населения.

Главным успехом программы вакцинирования в Испании является почти полный (99%) охват пожилых людей в возрасте от 70 лет. Кроме того, положительную роль в обуздании эпидемии сыграл и теплый климат, который позволяет испанцам собираться и проводить время на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях.

Однако некоторые специалисты предупреждали, что новых случаев заболевания опять станет больше, потому что вакцины не дают стопроцентной гарантии, особенно от новых штаммов коронавируса.

Тем не менее, пока что Испания не собирается вводить новые ограничения и рекомендации в дополнение к уже действующим: ношению масок, социальному дистанцированию и регулярному проветриванию помещений.

Если сравнить Данию и Болгарию (5,9 млн населения и 6,9), в которых число новых случаев заболевания примерно одинаково, то из них в больницы попадает несколько сотен датчан против нескольких тысяч жителей Болгарии.

И дело не в том, что на востоке Европы не хватает вакцин. В 2021 году число невостребованных доз в Европе составило 282 млн.

Проблема состоит в том, что восточноевропейцы прививаться не хотят. В Испании таких отказников 5,5%, в Болгарии — 50,9%.

Англия: программа вакцинации дала положительный результат



В Англии был отмечен самый длинный непрерывный период еженедельного снижения новых случаев заболевания коронавирусом. Этот положительный тренд наблюдается с февраля 2021 года, что отразилось и на числе госпитализаций, которые снизились на 12%.

Профессор Джулиан Хискокс из университета Ливерпуля отметил, что это последовательное снижение является уникальным, потому что "почти полностью вызвано "стеной иммунитета", а не изменениями в поведении, или введением новых ограничений."

Он также добавил, что благодаря тому, что третья прививка (для престарелых групп населения и людей со сниженным иммунитетом) была начата в октябре, "пик иммунитета населения придется как раз на зимние месяцы, когда все службы здравоохранения находятся под особо сильным давлением".

Новая Зеландия: политические последствия локдауна



Популярность премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн упала почти на 20%, с 65 до 47.

Скорее всего, это связано с изменением ситуации с коронавирусом в стране. До недавнего времени Новой Зеландии удавалось более-менее держать распространение эпидемии в узде и быстро гасить небольшие локальные очаги.

Однако резкий рост случаев заболевания штаммом Delta, показал, что населению придется привыкать к тому, что Covid-19 становится реальностью, с которой придется жить и дальше.

Ранее новозеландцы подавляющим большинством поддерживали действия правительства в борьбе с коронавирусом, но сейчас, когда, по крайней мере, часть этих мер оказалась напрасной, уровень одобрения всего за один месяц упал с 60% до 46%.

Почему национальные меньшинства в Британии болеют Covid-19 чаще и тяжелее



С самого начала эпидемии ученые задавались вопросом: почему одни группы населения чаще оказываются в больнице с тяжелыми формами коронавируса, чем другие. В основном это различие касалось этнических меньшинств и белых британцев.

Считается, что частично это связано с различным социально-экономическим положением: представители этнических меньшинств чаще живут более скученно, несколько поколений проживают в одном дома (от бабушек с дедушками до внуков), и чаще работают в здравоохранении и социальных службах.

Но есть и другие факторы. В 2020 году первые исследования пациентов с коронавирусом показали, что гены действительно могут быть решающим фактором в том, насколько тяжело будет протекать заболевание.

Согласно новой работе ученых из Оксфордского университета, опубликованной в журнале Nature Genetics главным "виновником" тяжелой болезни является вариация гена LZTFL1.

Она наблюдается у примерно 60 % выходцев из Южной Азии, у 15% белых британцев и только у двух процентов людей африканского, или афро-карибского происхождения. Этот ген прежде всего уменьшает потенциал клеток легких восстанавливаться после полученного повреждения.

На данный момент никто не может сказать, в какой степени генетика, а в какой — социология и экономика влияют на более высокий риск тяжелого заболевания у разных этнических групп. Однако это исследование показало, что, новые разновидности медицинских препаратов, применяемых для лечения Covid-19, могут быть сфокусированными на лечении именно легких, а не на иммунной системе, как это было до сих пор.

Пес с коронавирусом



В Британии отмечен первый случай заболевания Covid-19 у собаки. При этом британское Агентство по безопасности здоровья отметило, что подобные случаи чрезвычайно редки, и что пока нет серьезных доказательств того, что собаки, кошки и другие домашние животные могут заражать коронавирусом своих хозяев.

Владельцам и кошек, и собак рекомендуется как можно чаще мыть руки, хотя бы из соображений обычной гигиены.

Мех животных, по словам Агентства, может быть очень кратковременным носителем коронавируса, точно так же, как и, например, дверные ручки. Главный ветеринар Британии Кристин Миддлмисс сказала Би-би-си, что "инфицированный пес проходил лечение по совершенно другому поводу, и сейчас выздоравливает. Собаки очень редко заражаются коронавирусом и выздоравливают через несколько дней".

В том случае, если появятся новые данные, показывающие реальную опасность заражения человека от домашних животных, Агентство по безопасности здоровья обещало об этом немедленно сообщить.

В Сингапуре коронавирус был подтвержден у двух львов в зоопарке.

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