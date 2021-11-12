Генпрокуратура России потребовала ликвидировать правозащитное общество "Мемориал"

В Верховный суд России поступило обращение Генпрокуратуры с требованием ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал".

Рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала" и его структурных подразделений назначено к рассмотрению на 25 ноября, сообщили в суде, не уточнив оснований подачи иска.

В Генпрокуратуре заявили, что "Мемориал" и его структуры "осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции РФ и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов". В качестве нарушения в надзорном ведомстве указали на то, что правозащитные организации якобы скрывают факт выполнения ими функции иностранного агента.

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Правозащитники назвали это решение политическим.

Закон об иностранных агентах требует, чтобы организации, внесенные минюстом в реестр иностранных агентов, указывали это во всех своих материалах.

В 2016 году минюст включил "Мемориал" в реестр иностранных агентов по итогам внеплановой проверки.

В "Мемориале" назвали это решение противоправным и пообещали обжаловать его в суде. За пять лет оспорить причисление к "иноагентам" не удалось.

Илья Барабанов, корреспондент Би-би-си, о роли "Мемориала" в общественной дискуссии о прошлом:

"В середине октября группа молодчиков сорвала очередной кинопоказ в "Мемориале", а прибывшие на место полицейские заперли входные двери наручниками. Одновременно с этим в Москве с помпой проходило вручение мишленовских звезд ресторанам. И наверное более емкий образ России 2021 года сложно придумать.

Если российские журналисты массово узнали о том, что такое "иноагентство", только в 2021 году, то правозащитники "Мемориала" вынуждены были жить с этим обозначением с далекого 2013 года. Не было еще Крыма и украинской войны, разрыва отношений с Западом и санкционного противостояния. Но уже вернулся в Кремль на свой третий срок Владимир Путин, которого кроме вопросов внешней политики в последние годы также остро интересуют вопросы истории.

С конца 1980-х "Мемориал" говорил о таких страницах русской истории, которыми не принято гордиться - в очередную годовщину массовых репрессий не устроишь парада на Красной площади. Отрицания сталинских репрессий на государственном уровне пока не происходит.

Президент посетил открытие "Стены скорби" на Садовом кольце в Москве, но на неофициальном уровне уничтожался музей "Пермь-36", замалчивалась история Сандармоха, а главный исследователь этих трагических мест Юрий Дмитриев стал фигурантом уголовного дела. С каждым годом все больше препятствий власти создавали тем, кто хотел прочесть имена расстрелянных у Соловецкого камня на Лубянке.

С каждым годом работу "Мемориала" все больше затрудняли, мероприятия все чаще срывали. Все больше принималось законов о том, как правильно интерпретировать отечественную историю. Когда историю начинают законодательно регулировать, а глава государства все чаще выпускает статьи со своим видением того или иного спорного исторического эпизода, в стране уменьшается возможность дискуссии об этом самом прошлом.

Обсуждение будущего российского общества затруднено, пока не проговорены и не обсуждены трагические преступления, совершенные государством в прошлом. Недообсужденное неудобное прошлое мешает разговору о настоящем и будущем, а "Мемориал" всегда был организацией, которая пыталась такую дискуссию вести".

"Мемориал" - одно из старейших правозащитных обществ России. Оно занимается исследованиями истории ущемления прав человека в России. Организация разбирала, в частности, работу НКВД и систему трудовых лагерей при СССР.

В Чечне сотрудники "Мемориала" занимались жалобами на исчезновение людей и предоставлением юридической помощи.

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