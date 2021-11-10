Cуд в Тбилиси начинает процесс над Саакашвили

Тбилисский городской суд требует присутствия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили при рассмотрении дела и проведении процесса в зале суда. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил его адвокат Бека Басилая.

На 10 ноября намечено слушание по делу о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме силовиков в телекомпании "Имеди"Следствие по делу продолжается уже восемь лет. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

"Со мной связались представители заседания городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос по поводу перевода Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде, и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда", — заявил журналистам Басилая.

Он отметил, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда. Адвокат считает, что если "процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы".

Оппозиция планирует акцию протеста у городского суда



С понедельника Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз".

Экс-президент Грузии вернулся из Украины в преддверии местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В последующие недели в Тбилиси и других городах прошли несколько акций протеста.

Сторонники оппозиции на митинге перед зданием парламента во вторник заявили, что намерены направиться к Тбилисскому городскому суду, если там состоится процесс. "Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными", — призвал председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!