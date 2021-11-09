Шеф-редактор The Insider выступит свидетелем в деле об убийстве чеченца в Берлине

Шеф-редактор издания The Insider Иван Доброхотов, объявленный в России в розыск, выступит свидетелем на процессе по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. Заседание назначено на 23 ноября.

Иван Доброхотов, главный редактор The Insider, выступит 23 ноября в берлинском суде по уголовным делам в качестве свидетеля. Об этом было объявлено во вторник, 9 ноября, перед окончанием очередного заседания на процессе по делу об убийстве в августе 2019 года в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

The Insider вместе с интернет-изданием Bellingcat и еженедельником Der Spiegel активно участвуют в расследовании этого убийства, в котором обвиняется российский гражданин Вадим К., арестованный в день совершения преступления по горячим следам. По версии расследователей, убийство было совершено по заказу российских спецслужб.

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Суд заканчивает изучение доказательств

На заседании 9 ноября было продолжено изучение доказательств, представленных суду. Было, в частности, озвучено письменное заявление свидетеля из Харькова Александра В., в котором подтверждает сказанное им устно в берлинском суде в конце октября, когда он однозначно опознал в обвиняемом мужа сестры его жены - Вадима Николаевича К. Обвиняемый отрицает, что речь идет о нем, уверяет, что он не Вадим К., а Вадим Соколов, как это указано в паспорте, по которому он въехал в Германию.

В ходе заседания демонстрировались также десятки фотографий, почерпнутых из всевозможных социальных сетей родственников и друзей обвиняемого, а также изображения татуировок, которые наносят себе военнослужащие российских военно-десантных войск. Похожая татуировка есть и у обвиняемого.

Обращение России в Интерпол

Кроме того, на заседании был оглашен текст российского обращения в Интерпол с просьбой средней срочности оказать содействие в задержании и экстрадиции в Россию Вадима Красикова 1965 года рождения, женатого, с паспортом, выданным в Чимкентской области Казахстана, знающего английский язык.

Красикова разыскивали через Интерпол как наиболее вероятного подозреваемого в убийстве в 2013 году предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назранова. Назранов был убит четырьмя выстрелами человеком, подъехавшем к нему на велосипеде. В розыск Красиков был объявлен в январе 2014 года, но уже 26 июня 2015 года поначалу не имевшее срока действия обращение РФ в Интерпол было аннулировано.

Сбор и анализ доказательств по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили практически завершены, запланированные на 16, 17 и 24 ноября заседания судья отменил. Осталось только 23 ноября, когда на процессе выступит Иван Доброхотов, который, судя по всему, станет последним свидетелем. После этого будет назначена дата для заключительных выступлений адвокатов и прокурора и вынесения приговора.

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