Число скончавшихся от ковида в РФ за сутки впервые превысило 1200 человек

В России зафиксирован новый максимум суточного прироста погибших от последствий заражения коронавирусом: 1211 летальных случаев. Накануне во многих регионах РФ были сняты антиковидные ограничения.

Впервые с начала пандемии коронавируса число летальных случаев за сутки в России превысило 1200. Как сообщил оперативный штаб во вторник, 9 ноября, за последние 24 часа от последствий заражения инфекцией SARS-CoV-2 в стране скончались 1211 человек.

Больше всего пациентов умерло в Москве - 95, в Санкт-Петербурге - 88 и в Московской области - 62. В этих же регионах зафиксированы и наибольшие показатели заражаемости: 5287 новых случаев в Москве, в Подмосковье - 2818 и в Петербурге - 2680.

Суточный прирост новых заболевших по России составил 39 160 случаев.

Накануне в российской столице и других регионах после периода нерабочих дней, введенного на федеральном уровне президентским указом, несмотря на высокую заболеваемость, было снято большинство ограничений, вновь заработали кафе и рестораны. Лишь в пяти российских областях выходные дни были продлены.

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