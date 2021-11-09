ЕС приостановил упрощенные визовые правила для белорусских чиновников

Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощении виз для белорусских чиновников. Обычные граждане Беларуси и дальше смогут получать шенгенскую визу проще и дешевле.

Совет Евросоюза приостановил действие некоторых пунктов соглашения об упрощении выдачи виз с Беларусью. Впредь они не будут действовать для белорусских чиновников. Это решение министры стран ЕС приняли на своем заседании во вторник, 11 сентября, сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Упрощенные правила выдачи шенгенских виз не будут больше распространяться, в частности, на членов официальных делегаций, депутатов парламента и местных советов, членов правительства, судей Конституционного и Верховного судов Беларуси. Упрощение состояло в снижении визового сбора с 80 до 35 евро, сокращении списка документов, которые надо подавать на визу, а также в уменьшении требований для выдачи многоразовых виз. "Это решение не скажется на обычных гражданах Беларуси, которые и дальше смогут пользоваться преимуществами соглашения об упрощении выдачи виз", - подчеркнули в пресс-службе.

Организация Беларусью транзита мигрантов в ЕС

"Мы решительно осуждаем продолжающуюся инструментализацию миграции белорусским режимом. Неприемлемо, что Беларусь играет жизнями людей для достижения политических целей", - заявил Алеш Хойс, министр внутренних дел Словении, председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС. Он обвинил режим в Минске в гибридной атаке на ЕС.

В пресс-релизе отмечается, что решение ЕС стало ответом на организацию Беларусью транзита мигрантов в Польшу, Литву и Латвию, а также на решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии, которое было условием заключения соглашения об упрощении визового режима.В ближайшее время решение опубликуют в Официальном журнале ЕС, на следующий день после этого оно вступит в силу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!