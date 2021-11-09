Верховный суд (ВС) Беларуси распорядился ликвидировать Общество белорусского языка (Таварыства беларускай мовы, ТБМ) по иску министерства юстиции. Об этом председатель организации Алена Анисим сообщила в понедельник, 8 ноября. Решение не подлежит обжалованию, указала она.

Руководитель ТБМ призвала "не отказываться от высоких целей, которым служила наша организация". "Встречайтесь, говорите друг с другом по-белорусски дома, на работе, дружите друг с другом, поощряйте своих друзей и коллег использовать белорусский язык", - добавила Анисим. По ее словам, секретариат на заседании принял решение возобновить деятельность объединения при первой возможности.

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Минюст Беларуси летом вынес ТБМ несколько письменных предупреждений по итогам внеплановой проверки. Объединение обжаловало претензии ведомства в ВС, однако суд отклонил жалобу после рассмотрения.

Обыски у сотрудников белорусских НПО

В середине июля в нескольких городах Беларуси прошли обыски у сотрудников более чем 20 неправительственных организаций и негосударственных СМИ. Следственный комитет объяснил это их возможной причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.
Общество белорусского языка имени Франциска Скорины - одно из старейших общественных объединений Беларуси. Оно было создано в 1989 году.

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