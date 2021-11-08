В Гааге прошли массовые протесты против ужесточения мер борьбы с пандемией

На фоне роста числа заражений власти Нидерландов возвращаются к обязательному ношению масок и делают многие учреждения доступными только для переболевших COVID-19, протестированных и привитых.

В Гааге в воскресенье, 7 ноября, несколько тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против ужесточения ковидных ограничений, вступивших в силу в Нидерландах днем ранее.

На фоне существенно возросшего за последнее время числа заражений и госпитализаций с COVID-19 правительство страны приняло решение вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и таких учреждениях, как магазины, библиотеки, больницы и школы. Кроме того, в Нидерландах начинает действовать правило "3G" для посещения спортивных клубов, фитнесс-центров, зоопарков и ряда других учреждений. Это означает, что доступ к ним будет открыт лишь для переболевших COVID-19 ("genesen"), протестированных ("getestet") и привитых ("geimpft") граждан. Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра там также становится обязательным.

Ограничения для непривитых



Как пишет немецкое онлайн-издание Hamburger Abendblatt, одна из участниц протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией в Гааге, выступая на сцене с речью, сравнила эти ограничения с правилами, которые действовали в Нидерландах во время оккупации страны нацистской Германией. В то же время женщина обратила внимание на резкое ограничение в правах непривитых сограждан.

Между тем на акции против политики правительства по борьбе с пандемией в Нидерландах поднимались и другие социальные проблемы в стране - в частности, недостаток доступного жилья, бедность пенсионеров и другие темы.

Протест против мер по борьбе с пандемией в Германии



Массовый протест против мер по борьбе с распространением коронавируса прошел в минувшие выходные и в Германии. Так, в Лейпциге 6 ноября в ряде разрозненных шествий критиков этих мер, по данным полиции, приняли участие несколько тысяч человек. Во время разгона этих неразрешенных акций пострадал как минимум один сотрудник полиции. Бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг (Burkhard Jung) 7 ноября резко осудил участников протестного мероприятия, заявив, что они не стесняются контактов с правыми радикалами.



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