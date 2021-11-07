Арестованному в Беларуси россиянину Дудникову предъявлено новое обвинение

Егора Дудникова, задержанного в Минске весной, обвинили в "разжигании социальной вражды". Ранее белорусские власти вменили ему в вину "грубое нарушение общественного порядка".

Арестованному в Беларуси россиянину Егору Дудникову предъявлено новое обвинение. Об этом сообщил в воскресенье, 7 ноября, белорусский правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале. По его сведениям, на сей раз 20-летнему Дудникову вменяют в вину статью уголовного кодекса Беларуси о "разжигании социальной вражды группой лиц". По ней россиянину грозит до 12 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Преследование Дудникова

Егор Дудников был задержан 5 мая этого года в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы. Дудников живет в Минске уже около года, он зарабатывал на жизнь озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов. Уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин якобы озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

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