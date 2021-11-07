Побег из самолета. Марроканцы закрыли испанский аэропорт

Группа марокканцев заставила закрыться на несколько часов аэропорт испанской Пальма-де-Мальорки, сбежав из самолета прямо на летном поле. Больше половины из них до сих пор не нашли.

Этот инцидент случился в пятницу, но испанская пресса рассказала о нем на следующий день. Группа пассажиров рейса Касабланка-Стамбул вначале, судя по описанным обстоятельствам, под ложным предлогом заставила самолет совершить экстренную посадку, а затем предприняла побег.

Впрочем, полиция пока еще выясняет доподлинно, была ли это запланированная авантюра или же спонтанная попытка нелегально проникнуть в страну Евросоюза.

Лайнер компании Air Arabia Maroc, летевший из Касабланки в Стамбул, запросил срочную посадку в аэропорту Пальма-де-Мальорки, сообщив, что один из пассажиров впал в диабетическую кому.

Когда самолет сел, и экипаж открыл дверь медикам, два десятка пассажиров выскочили и разбежались по летному полю, а затем перелезли через ограждение аэропорта.

Полиция позже нашла и задержала девятерых из 21 бежавшего пассажира, но 12 человек днем в субботу найдены еще не были.

Тем временем пассажира, будто бы впавшего в кому, доставили в больницу и выяснили, что он совершенно здоров. Его тут же арестовали за попытку нелегально проникнуть в страну. При этом еще один пассажир, сопровождавший "больного", тоже успел исчезнуть.

Как сообщает издание Majorca Daily Bulletin, одного из тех, кто был пойман, нашли на шоссе - он шел прочь от Пальма-де-Мальорки в сторону города Манакор.

Уникальный случай

Еще одного пассажира задержали на борту за агрессивное поведение. Таким образом, общее число участников инцидента составило 24 человека.

Аэропорт Пальма-де-Мальорки был закрыт четыре часа, из-за чего около 60 внутренних и международных рейсов были задержаны или перенаправлены в другие аэропорты.

Представитель правительства Испании на Балеарских островах Айна Кальво сказала, что ничего подобного в испанских аэропортах еще не бывало.

Рейс Air Arabia Maroc с оставшимися пассажирами позже вылетел в пункт назначения, Стамбул.

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