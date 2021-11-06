Российский дипломат найден мертвым у здания посольства России в Берлине

В Берлине погиб 35-летний секретарь посольства российской дипмиссии. По информации журнала Der Spiegel, дипломат выпал из окна одного из верхних этажей посольства еще 19 октября. Обстоятельства его гибели выясняются.

Тело мужчины обнаружили охранники посольства при обходе территории. Реанимировать его не смогли, и на следующий день его тело было репатриировано.

Погибший работал в посольстве с лета 2019 года в должности второго секретаря. Немецкая разведка, пишет Der Spiegel, считала его сотрудником ФСБ, работавшим под дипломатическим прикрытием.

"Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам", - заявили в российском диппредставительстве в пятницу.

"Министерство иностранных дел ФРГ в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, но не комментирует детали из соображений защиты личных данных", - заявил представитель ведомства Кристофер Бургер.

Имя погибшего не называется.

Однако, по информации изданий The Insider и Bellingcat (признаны в России СМИ, выполняющими функции "иностранного агента"), основанной на данных из открытых источников, погибшего звали Кирилл Жало. Его отец, по данным этих изданий - начальник Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенант Алексей Жало. Издания утверждают, что это управление причастно к отравлениям Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

Российские власти последовательно отвергают какую-либо причастность ФСБ к этим отравлениям.

Как пишут The Insider и Bellingcat, до Берлина Кирилл Жало работал третьим секретарем постоянного представительства России при министерстве обороны в Вене.

По данным изданий, его перевели в Германию всего за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира.

Полиция Берлина заявляла, что в убийстве Хангошвили подозревается гражданин России Вадим Соколов.

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