В России ситуация с коронавирусом ухудшилась в десяти регионах

За минувшие сутки в РФ выявлено более 40 700 новых случаев заражения. Число летальных исходов остается близким к отметке в 1200 случаев.

В России ситуация с коронавирусом ухудшилась за прошедшую неделю в десяти регионах России - в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, в Красноярском крае, в Татарстане, Тыве и Чувашии, сообщила заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 5 ноября.

По словам чиновницы, практически все российские регионы уже ввели QR-коды для посещения госучреждений, предприятий общепита, культурных учреждений. Ранее Голикова говорила, что с 22 по 29 октября эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 13 регионах - во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Северной Осетии, Алтае, Бурятии, Дагестане и Марий Эл.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в России выявлено 40 735 новых случаев заражения (днем ранее - 40 217). Наибольшее количество заражений - в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363) и Подмосковье (2835 случаев). Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 8 714 595 человек.

Высокая смертность

Суточное количество летальных исходов в России превышает одну тысячу уже больше двух недель подряд. За минувшие 24 часа от ковида скончались еще 1192 пациента - на три меньше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли уже 244 447 человек.

На фоне резкого роста заражений и высокой смертности от ковида президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с сохранением зарплаты на период с 30 октября по 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в столице "более-менее" стабилизировалась, поэтому нерабочие дни в столице продлеваться не будут.

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