Новый препарат Pfizer почти на 90% снижает риск тяжелого течения коронавируса

Новый препарат Paxlovid, разработанный американской корпорацией Pfizer, на 89% снижает риск госпитализации и смерти больных коронавирусом. Об этом со ссылкой на результаты заключительного этапа клинических испытаний лекарства сообщает The Bell со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

Разработчик отметил, что приостанавливает испытания в связи с "потрясающей эффективностью" Paxlovid и приступает к оперативной передаче информации Управлению по санитарному надзору за качество продуктов и медикаментов США (FDA).

Препарат Pfizer, если данные об эффективности будут подтверждены регулятором, претендует на статус прорывного для рынка продукта. Например, разработанное ранее корпорацией Merck лекарство снижает риск тяжелого течения Covid-19 всего на 50%. При этом накануне, 4 ноября, препарат Merck получил первое одобрение от национального регулятора — в Великобритании.

Гендиректор Pfizer Алберт Буриа заявил, что Paxlovir "поможет совершить рывок в глобальных усилиях по противостоянию разрушительной пандемии". По словам руководителя компании, данные свидетельствуют, что препарат способен "спасать жизни, снижать риск осложнений и уберегать пациентов от госпитализации в 9 случаях из 10".

Испытания Paxlovir концентрировались на пациентах из групп высокого риска, которые уже были инфицированы Covid-19, но еще не госпитализированы. Всего в исследовании по состоянию на конец сентября поучаствовали 1219 человек по всему миру.

Всего 0,8% респондентов, принимавших лекарство, после трех дней с момента проявления первых симптомов в итоге оказались в больницах. В группе плацебо аналогичный показатель, для сравнения, достиг 7%. Такая же пропорция сохранялась и на отрезке пяти дней.

Никто из пациентов, принимавших Paxlovir, в итоге не умер. В группе плацебо скончались 1,6% респондентов.

Pfizer также остается одним из крупнейших в мире производителей вакцины от Covid-19, которую компания разработала совместно с немецкой BioNTech. Вакцина, согласно прогнозу аналитиков, позволит только в этом году увеличить доходы Pfizer на $36 млрд. В 2022-м показатель может вырасти до $90 млрд.

3 ноября British Medical Journal опубликовал расследование о нарушениях, допущенных во время клинических испытаний вакцины Pfizer на одном из предприятий-участников процесса Ventavia Research Group. Экс-менеджер этой компании Брук Джексон документально подтвердила, что вакцина в период испытаний хранилась ненадлежащим образом, персональные данные пациентов-участников исследований не были надежно защищены, а часть информации о результатах скрывалась от FDA.

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