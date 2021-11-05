Российский дипломат найден мертвым у посольства РФ в Берлине

Погибший числился вторым секретарем посольства РФ в Берлине, но спецслужбы ФРГ подозревали его в связях с ФСБ, пишет Der Spiegel. Диппредставительство отказало во вскрытии тела, найденного в октябре.

Около здания посольства России в Берлине найдено тело российского дипломата, сообщает онлайн-издание Der Spiegel в пятницу, 5 ноября. Инцидент произошел утром 19 октября. Мужчину обнаружили сотрудники берлинской полиции, занимавшиеся охраной дипломатического представительства. Попытки медиков реанимировать мужчину были безуспешными. Судя по всему, мужчина упал с одного из верхних этажей посольства, указывает издание.

Погибший занимал должность второго секретаря посольства с лета 2019 года. Однако немецкие службы безопасности подозревали, что он являлся скрытым агентом Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), отмечает Der Spiegel. По их сведениям, мужчина был родственником высокопоставленного сотрудника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (Второй службы ФСБ), которая среди прочего отвечает за борьбу против "внутренних политических угроз". Западные спецслужбы связывают ее с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Согласно информации издания, посольство РФ не согласилось на вскрытие тела погибшего, назвав инцидент "трагическим происшествием", и тело было передано российской стороне. Обстоятельства предполагаемого падения и причины смерти неизвестны, указали собеседники Der Spiegel из структур безопасности. Немецкая прокуратура не смогла провести расследование, поскольку погибший обладал дипломатическим статусом.

МИД ФРГ в курсе ситуации

Официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер подтвердил "Интерфаксу" факт гибели сотрудника посольства России в Берлине. В то же время Бургер пояснил, что не может сообщить каких-либо подробностей случившегося из-за положений о защите персональных данных и информации.

Bellingcat и The Insider: Погибший - сын генерал-лейтенанта ФСБ Кирилл Жало

В свою очередь занимающиеся журналистскими расследованиями издания Bellingcat и The Insider утверждают, что погибшим является Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. База регистрации автомобилей подтверждает, что оба мужчины были зарегистрированы по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону, отметили расследователи. "Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года", - сообщают Bellingcat и The Insider.

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