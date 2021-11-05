Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции Беларуси

Власти Беларуси планируют провести референдум по новой конституции республики в феврале 2022 года. Об этом Александр Лукашенко заявил в четверг, 4 ноября на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России.

"Мы целенаправленно совершенствуем внутренние наши общественные процессы", — подчеркнул он. "Думаю, что в феврале мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию", — добавил политик.

О необходимости подготовить новый основной закон Лукашенко заявил в феврале на VI Всебелорусском народном собрании. В июле созданная конституционная комиссия представила проект документа, который политик, правящий республикой 27 лет, вернул на доработку, однако не уточнил, что именно его не устроило. Обновленный проект представили Лукашенко 4 ноября.

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанными с протестами, осуждены сотни граждан.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели несколько пакетов санкций в отношении сложившегося в Беларуси режима. Летом 2021 года режим Лукашенко ликвидировал все независимые СМИ в республике, отмечает DW.

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