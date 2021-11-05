Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую

Интерпол отказался от международного розыска лидера белорусских демократических сил Светланы Тихановской. Об этом в эфире провластного телеканала "Беларусь-1" заявил глава национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Дмитрий Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, такое решение штаб-квартира организации приняла после изучения предоставленных белорусской стороной материалов по делу Светланы Тихановской.

"Это всего лишь следование тем правилам, нормам, которые существуют в организации", - заявил Медведев, добавив, что "Интерпол никогда не ставит под сомнение законность тех уголовных дел, которые возбуждены на территории Беларуси".

В генеральном секретариате Интерпола в комментарии Русской службе Би-би-си на это заявили, что "не высказывали никакого мнения относительно законности уголовного разбирательства (по делу Тихановской), как и по любым другим делам на территории стран-членов" (включая Беларусь).

Ранее Светлана Тихановская и инициатива ByPol (она объединяет покинувших Беларусь силовиков) призвали генеральный секретариат Интерпола не сотрудничать с режимом Лукашенко. В штабе Тихановской считают, что белорусские власти неоднократно предпринимали попытки международного поиска участников акций протестов при помощи механизмов Интерпола.

В апреле 2021 года КГБ Беларуси включил Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к террористическую деятельности (туда же попал руководитель "Народного антикризисного управления" Павел Латушко).

Против Светланы Тихановской и Павла Латушко также возбуждено уголовное дело о самовольном присвоении власти. Беларусь обращалась к Литве с просьбой о выдаче Тихановской, но получила отказ с формулировкой "скорее ад замерзнет".

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