Блогеру Юрию Хованскому продлили арест. Он заявил в суде, что не выживет в СИЗО

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил до 8 января 2022 года арест видеоблогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма из-за песни про захват заложников во время мюзикла ”Норд-Ост” в 2002 году в Москве. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Следствие объяснило свою просьбу о продлении ареста Хованского тем, что не успевает закончить расследование до 8 ноября — предыдущего установленного срока содержания блогера под стражей.

Защита Хованского и сам блогер просили отправить его под домашний арест. Хованский отметил, что уже много раз извинялся за песню и сделал пожертвование в фонд, занимающийся помощью жертвам терроризма. Он пожаловался на бездействие следствия и начавшиеся в изоляторе проблемы со здоровьем, сообщает Baza.

"Меня просто держат тут [в СИЗО], подрывая мое здоровье и веру в человечество. Чем же занимается следствие в это время? Уже пять месяцев они изучают песню, которую я исполнил в 2012 году. Глупую и неудачную шутку, которая, по сути, сломала мою жизнь. Меня просто пытают за то, что моя песня разозлила общественность. <…> Ваша честь, я ни о чем в своей жизни не жалею больше, чем об этой злосчастной шутке. Но разве это повод мучить меня? Я могу содержаться под домашним арестом. Да, у меня дурацкое чувство юмора, но неужели это причина ломать мою жизнь? У меня начались проблемы с кровообращением, сном, внутренними органами. Я долго не выживу в СИЗО".

Юрий Хованский — автор ютьюб-шоу ”Шаверма Патруль”, ”Бич Закупка” и Russian Stand-Up. На его блог подписаны более четырех миллионов пользователей.

В июне против Хованского возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма из-за оскорбительной песни о захвате заложников во время мюзикла ”Норд-Ост” в 2002 году. Блогера отправили в СИЗО ”Кресты” и внесли в реестр физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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