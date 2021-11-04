"Дождь" сообщил об издевательствах над Навальным в колонии

Телеканал "Дождь" взял интервью у двух бывших заключенных, отбывавших наказание в одном отряде с Навальным в ИК-2 в Покрове. Они рассказали о полной изоляции политика и других обстоятельствах его пребывания в колонии.

Телеканал "Дождь" сообщил в четверг, 4 ноября, об издевательствах, которым подвергают в колонии ИК-2 в Покрове политика Алексея Навального, приговоренного к лишению свободы после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления "Новичком". Об обстоятельствах содержания Навального рассказали "Дождю" бывшие заключенные ИК-2 Нариман Османов и Евгений Бурак, находившиеся с ним в одном отряде.

По их словам, оппозиционер пребывает в полной изоляции, все заключенные были проинструктированы о запрете общения с ним. "Мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился", - заявил Османов. Он сообщил, что перед прибытием Навального в колонию был специально сформирован отряд, после чего с каждым из заключенных была проведена беседа. Кроме того, в колонии показали фильм, в котором Навальный представлен геем, указал Османов. Эту информацию подтвердил Бурак.

Во время голодовки Навального рядом с ним положили заключенного с якобы открытой формой туберкулеза, что оказалось инсценировкой, отметил Османов. Кроме того, по его словам, в один из дней голодовки на кухне жарили "полмешка колбасы", чтобы запах заставил Алексея Навального прекратить протест. Первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, положив на соседнюю кровать заключенного, который издавал по указанию руководства "разные звуки", сообщил далее Османов.

Волков обвинил Кремль в ситуации с Навальным в колонии

Ближайший соратник Навального Леонид Волков, комментируя в соцсетях репортаж "Дождя", выразил уверенность в том, что к ситуации с политиком в колонии лично причастен президент РФ Владимир Путин, так как только он, считает Волков, может отдавать приказы в отношении Навального. "Хотя бы потому, что спросят именно с Путина, если с головы Навального хотя бы волосок упадет, пока он в колонии; хотя бы потому, что санкции будут бить по Путину и его друзьям, его кошелькам", - написал он в Facebook.

Волков полагает, что отдан приказ "сделать жизнь Навального в колонии невыносимой". "Трогать физически нельзя, убивать нельзя - но вот если другие заключенные его будут бить, это нормально; все же в камерах, каждый сантиметр просматривается, так, чтобы ФСИН всегда мог сказать - "а это не мы". А еще лучше, если получится спровоцировать, чтобы он сам кого-то ударил, и получил в ответ", - отметил он далее.

Преследование Навального

Алексей Навальный в январе 2021 года был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Позже суд позже смягчил приговор. С учетом отсиженного домашнего ареста оппозиционер проведет в колонии около 2,5 года.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта по 23 апреля оппозиционер держал голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей. В настоящее время Следственный комитет России расследует еще несколько дел в отношении Навального и ряда его ближайших сторонников.

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