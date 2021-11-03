В России - новый максимальный суточный прирост смертей от ковида

Число скончавшихся от COVID-19 в РФ возросло на 1189 - до 242 060 человек, сообщил федеральный штаб. В других российских официальных источниках показатели смертности от коронавируса значительно выше.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил о новом максимальном суточном показателе смертности от вирусной пневмонии COVID-19. За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в РФ скончались 1189 человек, заявил штаб в среду, 3 ноября.

Показатели суточной смертности, опубликованные федеральным штабом в предыдущие дни, лишь немногим отличались от последнего: 2 ноября - 1178 человек, 1 ноября - 1155, 31 октября - 1158, 30 октября - 1160, 29 октября - 1163 человека. Общее число скончавшихся от коронавируса за время пандемии, согласно сайту "стопкоронавирус.рф", увеличилось до 242 060 человек.

Число инфицированных возросло на 40,4 тысячи

Число инфицированных коронавирусом в РФ за минувшие 24 часа увеличилось на 40 443 - до 8 633 643, указано далее. Число жителей страны, прошедших полную вакцинацию, на данный момент составляет 50,9 млн человек, одну из двух необходимых прививок получили не менее 56,8 млн человек.

Между тем распространяемые штабом сведения о скончавшихся от коронавируса в России значительно отличаются от других официальных российских данных. Так, по данным Росстата, который, в отличие от федерального штаба, учитывает и случаи смерти с COVID-19 в качестве сопутствующего заболевания, лишь за август умерли почти 50 тысяч человек, на момент смерти болевших ковидом. Оперативный штаб в августе ежедневно сообщал примерно о 800 скончавшихся.

Минздрав РФ также фиксирует значительную избыточную смертность. В частности, в июле в Москве зарегистрировано 7237 скончавшихся - на 6464 больше, чем в августе 2020-го. Таким образом, рост смертности в Москве составил 60%.

В связи с резким ростом показателей инфицированных и скончавшихся в России объявлен режим нерабочих дней конца октября по 7 ноября.

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