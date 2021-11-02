Правозащитники подали генпрокурору ФРГ заявление на белорусских силовиков

Организация ECCHR и Всемирная организация против пыток подали федеральному прокурору Германии заявление с фамилиями шести высокопоставленных силовиков Беларуси, обвиняемых ими в преступлениях против человечности.

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и Всемирная организация против пыток (OMCT) подали федеральному прокурору Германии заявление о преступлении в связи с действиями белорусских силовиков, принимавших крайне жесткие меры против мирных демонстрантов после президентских выборов в Беларуси. В документе названы имена и фамилии шести высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, которые, по данным правозащитников, совершили преступления против человечности, сообщил ECCHR в Берлине в понедельник, 1 ноября. В этом же заявлении содержится информация о массовых задержаниях, пытках, исчезновении людей, сексуальном насилии и преследованиях по политическим мотивам.

"Мы ожидаем, что федеральный прокурор инициирует процедуру расследования в отношении ответственных лиц, поскольку в самой Беларуси в обозримом будущем расследования нарушений международного законодательства не предвидится", - заявил директор программы ECCHR по проблемам международных преступлений и правовой ответственности Андреас Шюллер (Andreas Schüller).

По его словам, "пострадавшие должны иметь возможность реализовать свои права", а Германии "следует сыграть при этом ведущую роль". Расследование должно проводиться в рамках европейской инициативы по установлению виновных в преступлениях против мирных демонстрантов в Беларуси, указал далее Шюллер.

Преднамеренные и систематические пытки - преступления против человечности

Генеральный секретарь OMCT Джеральд Стаброк сообщил о явных доказательствах преднамеренного и систематического характера пыток, что позволяет квалифицировать их как преступления против человечности. Это подтверждают различные международные расследования, в том числе проведенное Московским механизмом ОБСЕ, указал Стаброк. "Наши собственные доклады продемонстрировали, что Беларусь не предприняла ничего для расследования данных преступлений, а совершившие их остаются безнаказанными", - заявил глава OMCT.

Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии

В мае стало известно об обращении Федеральную прокуратуру Германии в Карлсруэ немецких адвокатов, пожаловавшихся на применение насилия в отношении мирных жителей Беларус, которые протестовали против результатов президентских выборов 9 августа 2020 года и насилия силовиков. От имени пострадавших от пыток белорусов они заявили в прокуратуру о преступлениях против человечности, совершенных правителем Беларуси Александром Лукашенко, которого ЦИК страны в очередной раз объявил победителем выборов.

Адвокаты подчеркнули, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия чрезмерного применения силы и пыток задержанных граждан. В связи с этим они призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений и сослались на так называемую универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

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