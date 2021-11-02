Politico опубликовал спутниковые снимки войск РФ вблизи Украины

По данным журнала Politico, снимки, сделанные в Ельне Смоленской области, указывают на переброску российских войск к украинской границе. В Киеве никакой концентрации сил РФ не заметили.

Американское издание Politico опубликовало в понедельник, 1 ноября, спутниковые снимки, которые, как отмечается в публикации, указывают на то, что Россия перебрасывает войска и военную технику к границе с Украиной. На фотографиях, которые были сделаны несколькими часами ранее компанией Maxar Technologies, запечатлены бронетанковая техника и артиллерийские орудия вблизи Ельни Смоленской области. Этот район расположен примерно в 100 километрах от границы с Беларусью и 250 километрах от границы с Украиной.

Как пишет Politico, согласно анализу специализирующейся на военной тематике британской "Информационной группы Джейна", возле границы с Украиной, в Брянской и Курской областях РФ, замечены также части и техника 1-й гвардейской танковой армии и 4-й гвардейской танковой дивизии, обычно базирующихся в Подмосковье.

Киев не заметил переброски российских войск

Politico отмечает, что опубликованные снимки подтверждают появившуюся ранее в СМИ информацию о новом наращивании российских войск на границе с Украиной. 30 октября об этом написала газета The Washington Post, отметив, что действия Москвы вызвали обеспокоенность в США и Европе.

В свою очередь в министерстве обороны Украины заявили, что в Киеве не зафиксировали "дополнительную переброску российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной".

Песков назвал передвижения войск внутренним делом РФ

Комментируя публикации американских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 2 ноября, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ. По его утверждению, "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности", но принимает меры по обеспечению своей собственной безопасности "на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран".

В апреле 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

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