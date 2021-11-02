Коронавирус в Латвии: 1884 новых случая, скончались 43 пациента

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1884 новых случая Covid-19, скончались 43 пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди умерших два пациента в возрасте от 30 до 39 лет, один — 40 до 49 лет, три — от 50 до 59 лет, десять — от 60 до 69 лет, четырнадцать — от 70 до 79 лет, одиннадцать — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1746,9 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1241 зараженный не был привит или не завершил курс вакцинации, а 643 человека были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 21 789 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 221 795 случаев Covid-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!