Верховный суд России не принял иск детей ГУЛАГа к Госдуме. Они 70 лет не могут вернуться домой

Верховный суд России отказался принять коллективный иск детей жертв сталинского террора к Госдуме. Власти отказываются предоставить им квартиры в Москве и других крупных городах, откуда были выселены их родители. Пожилые люди - 16 женщин и семеро мужчин - требовали исполнить закон от 1991 года и решение Конституционного суда России от 2019 года, которые гарантируют им право вернуться домой.

Верховный суд 1 ноября отказал в принятии заявления, его вернули в канцелярию, следует из данных картотеки суда. Иск поступил в Верховный суд 28 октября. Почему суд отказался принимать заявление - неясно.

Юрист "Мемориала" (признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента) Григорий Вайпан, который представляет истцов в суде, заявил, что иск уже отчасти достиг своей цели, "поскольку руководство Госдумы пообещало возобновить работу над законопроектом и учесть мнение детей ГУЛАГа".

Сразу после подачи иска спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить ко второму чтению законопроект о жилье для детей репрессированных. "После первого чтения мы отложили принятие решения, чтобы учесть в законе мнение самих детей репрессированных. Но работа не останавливается. Мы слышим людей и ищем наиболее эффективное решение данного вопроса", - заявил он.

После этого Григорий Вайпан написал Володину письмо - он поблагодарил его за "оперативный отклик", которого истцы ждали с прошлого года. Они попросили спикера обеспечить публичное обсуждение и доработку законопроекта: создать рабочую группу, провести парламентские слушания и привлечь к обсуждению и доработке законопроекта их самих, других реабилитированных жертв политических репрессий, их представителей и депутатов - авторов поправок к законопроекту.

Закон "О реабилитации жертв политических репрессий" от 1991 года обязывает российские власти возместить ущерб тем, кто был отправлен в ссылку или лагеря ГУЛАГа, а также их родившимся в этих местах детям.

Большинство из репрессированных уже умерли, и спустя почти 30 лет под действие закона попадают только дети ГУЛАГа. Они вправе вернуться на прежнее место жительства родителей и получить от государства социальное жилье в счет того, которое их семьи утратили из-за репрессий.

Но реализовать это право почти невозможно: попасть в очередь трудно, особенно в Москве, а дожидаться квартиры приходится по 20-30 лет. Без получения социального жилья возвращаться им некуда. Фактически они остаются в ссылке уже более 70 лет (Би-би-си уже рассказывала об этом).

В 2019 году Конституционный суд России предписал федеральному законодателю незамедлительно исправить закон, чтобы гарантировать детям ГУЛАГа реализацию их прав.

Власти публично заявляли, что это решение касается не более полутора тысяча пожилых людей, которые имеют право, но не могут вернуться домой. Число этих людей с каждым годом уменьшается, некоторые из них судятся с властями Москвы и других регионов уже много лет, но постановление Конституционного суда так и не исполнено.

Коллективный иск в Верховный суд к Госдуме (копия есть у Би-би-си) - единственный доступный людям юридический способ потребовать от депутатов исполнить решение КС, считают правозащитники.

Кто обратился в Верховный суд

Основным истцом в этом деле выступила Алиса Мейсснер. Ее мать вместе с родителями жила в центре Москвы. В 1941 году их как немцев выслали из столицы на лесозаготовки. Мейсснер родилась в спецпоселении и до сих пор живет в поселке Рудничный Кировской области. 70-летняя потомственная москвичка живет в городе, полном зданий в руинах, рядом с заброшенным рудником и кладбищем немецких военнопленных.

Именно Мейсснер вместе со своими ровесницами Евгенией Шашевой из Коми и Елизаветой Михайловой из Владимирской области дошли до Конституционного суда. С его трибуны они рассказали судьям, как родились в спецпоселениях и ссылках, после того как имущество и жилье их родителей в Москве было отнято государством. И как все трое безуспешно судились с властями Москвы за право туда вернуться.

Победа в Конституционном суде не изменила отношение властей к заявительницам, и теперь к ним присоединились еще 20 человек из числа детей репрессированных. Самому старшему истцу 89 лет, самому младшему - 64 года. Еще один 74-летний истец умер незадолго до подачи иска.

Все истцы имеют статус реабилитированных жертв политических репрессий - они либо были выселены вместе с родителями, либо родились в сталинских лагерях или ссылке. Они все еще рассчитывают вернуться туда, откуда выслали их родителей - в Москву, Петербург, Краснодарский край, Крым (аннексирован Россией в 2014 году), Орловскую область, Ростовскую область и Ставропольский край.

Иск детей ГУЛАГа - не только юридический документ, но и историческое свидетельство о решениях "особых совещаний" и "троек", уголовных делах "врагов народа", депортациях по этническому признаку, раскулачиваниях.

К материалам дела, которое рассматривал Конституционный суд России, была приобщена информация "Мемориала" о том, что изъятые квартиры зачастую доставались сотрудникам репрессивных органов - например, в Москве за период с 17 августа 1937 года по 1 октября 1938 года из 6 887 комнат, опечатанных в домах райсоветов, 6 053 были переданы НКВД.

Почему дети ГУЛАГа не могут вернуться домой

До 2005 года Госдума передала регионам полномочия самим выдвигать условия, на которых бывшие политзеки могут вернуться домой. К моменту, когда большинство детей ГУЛАГа смогли добиться реабилитации родителей, получить статус жертв репрессий и собрать документы о своей исторической малой родине, возможность туда вернуться практически была заблокирована.

Самые жесткие препятствия установила Москва: только чтобы попасть в общую очередь на социальное жилье, пострадавший от сталинского террора должен проживать в столице не менее 10 лет (в большинстве регионов для этого как минимум стали требовать прописку), не иметь собственной жилплощади и обладать статусом малоимущего.

Конституционный суд потребовал вернуть регулирование на федеральный уровень, но этого до сих пор не произошло.

Восьми из 23 истцов уже после принятия постановления Конституционного суда было отказано в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях по прежнему месту жительства. В качестве обоснования таких отказов региональные и местные органы власти указывают именно на отсутствие федерального законодательного регулирования, которое Госдума до сих пор не установила.

Еще семь заявителей все же были приняты на учет по прежнему месту жительства родителей, но их поставили в самый конец общей очереди, говорится в иске.

При этом в субъектах Российской Федерации, куда преимущественно намереваются возвратиться истцы, срок ожидания жилья в общей очереди составляет не менее 15 лет, а в ряде регионов - 25-30 лет. То есть дожить до возвращения на прежнее место жительства и реально переехать туда они могут просто не успеть.

В июле 2020 года правительство России внесло в Госдуму законопроект. По нему дети ГУЛАГа попадут в общую очередь. Законопроект успел пройти первое чтение, но после критики был снят со второго. С февраля этого года он лежит без движения.

Группа парламентариев предложила поправки к законопроекту, согласно которым дети ГУЛАГа должны получить федеральные выплаты, которые позволили бы им приобрести жилье там, куда они вправе вернуться. Эти поправки позволили бы исполнить постановление Конституционного суда. Но они также оставлены в Госдуме без движения.

Бездействие Госдумы "нарушает права и законные интересы лиц, имеющих право быть обеспеченными жилыми помещениями по прежнему месту жительства на основании закона о реабилитации", говорится в иске.

Что может изменить коллективный иск

Это первый в истории России коллективный̆ иск о неисполнении решения Конституционного суда. Такой иск, для подачи которого нужно не менее 20 истцов, позволяет им не только защитить свои интересы, но выступать от имени всех, кто столкнулся с аналогичной проблемой.

То есть в данном случае истцы обращаются в суд в защиту всех жертв репрессий, которые имеют право на возвращение домой.

"В законе о Конституционном суде нет формальных процедур, с помощью которых сам КС мог бы контролировать исполнение своих решений. И Госдума может мариновать такие законопроекты годами. Коллективный иск детей ГУЛАГа - это и единственный доступный людям юридический способ потребовать исполнения постановления Конституционного суда, и способ обратить внимание на эту проблему, и возможный инструмент ее решения", - сказал Би-би-си Вайпан.

По закону именно Верховный суд России рассматривает иски к Госдуме - у него есть все основания признать незаконным бездействие парламента и обязать его незамедлительно исполнить постановление Конституционного суда, пояснил юрист.

"Коллективный иск показывает, как люди готовы совместно бороться за исполнение правильных судебных решений. И это проявление солидарности, чего нам сейчас так не хватает, - считает Вайпан. - То, что такую солидарность не побоялись проявить люди уже весьма пожилого возраста, травмированные репрессиями, - это пример для всех нас".

30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. В эти же дни исполняется 30 лет закону от 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий".

По данным Конституционного суда, с 2010 года законодатель не исполнил 35 его постановлений. При этом полномочий обеспечивать исполнение своих собственных решений у него, так же как у Европейского суда по правам человека, формально нет. Но власти по закону обязаны исполнять такие решения.

С каждым годом детей ГУЛАГа остается все меньше, и если постановление не исполнить в ближайшее время, то скоро оно уже никому не поможет, подчеркнул представитель истцов.

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