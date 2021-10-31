Gulagu.net получил новые видео пыток в колониях РФ

По словам основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, в распоряжении правозащитников оказались видео пыток из еще четырех российских колоний.

Информаторы проекта Gulagu.net предоставили правозащитникам видеозаписи пыток заключенных еще в четырех российских колониях. Об этом основатель проекта Владимир Осечкин сообщил в эфире телеканала "Дождь" вечером в субботу, 30 октября.

Отвечая на вопрос об источниках информации, Осечкин уточнил, что речь идет о последователях Сергея Савельева - информатора, передавшего проекту Gulagu.net записи пыток заключенных в саратовской туберкулезной больнице №1 ФСИН. По словам Осечкина, эти люди вышли на правозащитников уже после публикации видеозаписей, "которые облетели весь мир", и после прибытия самого Савельева во Францию.

Кто передал Gulagu.net видео с пытками?

"Видимо, очень много людей, которые имеют доступ к этому секретному видеоархиву в России, прониклись примером Сергея Савельева и решили нам помогать. Сейчас как минимум четыре человека поэтапно отправляют нам файлы, которые действительно подтверждают, что подобное происходило как минимум еще в четырех учреждениях Федеральной службы исполнения наказания", - подчеркнул Владимир Осечкин, добавив, что у проекта Gulagu.net и раньше были сведения о злоупотреблениях в этих колониях, однако его сотрудники не могли ничего доказать без видеозаписей.

Правозащитник отметил, что проекту Gulagu.net удалось выяснить имена 15 сотрудников ФСИН и заключенных, которые дежурили рядом с так называемыми "пресс-хатами" в то время, когда там происходили пытки и изнасилования. Осечкин пообещал, что эти имена будут названы в документальном фильме о пытках в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, который Gulagu.net планирует опубликовать на неделе с 1 по 7 ноября.

Видео с пытками в саратовской больнице ФСИН

В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей, полученных от бывшего заключенного ОТБ-1, программиста Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск.

После обнародования информации о пытках в саратовской колонии ФСИН уволила начальника ОТБ-1, его заместителя, а также ряд сотрудников больницы. Глава саратовского УФСИН ушел в отставку. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил после публикации несколько уголовных дел.

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