Как в Донбассе применяются турецкие беспилотники и чем это грозит

Вооруженные силы Украины 26 октября сообщили о первом боевом применении турецких ударных дронов Bayraktar TB2 в Донбассе. Но прежде чем нанести удар по позициям вооруженных формирований ДНР украинские вооруженные силы полгода использовали беспилотники Bayraktar TB2 для разведки и наблюдения, рассказал Би-би-си командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В социальных сетях 26 октября появилось видео, на котором видно, что боеприпас, выпущенный, как сообщается, с "Байрактара", поражает артиллерийское орудие.

Оперативное командование ВСУ "Восток" в тот же день сообщило об одном погибшем и одном раненом украинском бойце в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Донбасса. Вероятно, применение БПЛА стало ответным ударом.

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О тактике его применения и о том, какие цели будут поражаться в будущем, Сергей Наев не сказал. По словам военачальника, армия будет применять ударные беспилотники Bayraktar TB2 там, где, по ее мнению, будет расти уровень военной угрозы для Украины.

Между тем, как отмечают российские военные эксперты, у вооруженных формирований в ДНР и ЛНР нет средств для противодействия беспилотникам такого класса. Такие средства могла бы обеспечить только российская армия.

По словам Наева, ВСУ использует "Байрактары" с тех пор, как Россия перебрасывала свои дополнительные части к украинским границам и в аннексированный Крым. До сих пор они занимались только разведкой.

У Украины сейчас 12 таких ударных дронов, но уже в ближайшем будущем их количество планируют увеличить в три раза.

Полгода в небе



"Байрактары" находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России (У границ Украины и в Крыму, — Ред). Тогда они проводили разведку и тренировки", — рассказал генерал Наев.

Генерал-лейтенант Сергей Наев возглавляет Объединенные силы ВСУ — после недавних реформ в украинской армии это структурно более высокое командование по сравнению с Операцией объединенных сил в Донбассе, у которой есть свой командующий.

Сергей Наев добавляет, что с марта беспилотники "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике": "Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были [российско-белорусские] учения "Запад-2021".

"Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и "Байрактары", — пояснил Сергей Наев.

После первого боевого применения "Байрактара" в Донбассе 26 октября, когда боеприпас с ударного дрона поразил гаубицу Д-30 так называемой "1-й Славянской бригады ДНР", но при этом расчет выжил, в СМИ появились предположения, что тогда использовали "учебную" ракету.

"Байрактар" применили по решению генерал-лейтенанта Павлюка (Командующего Операцией объединенных сил в Донбассе. — Ред.), поэтому нужно спрашивать у него. Но точно знаю, что даже те "Байрактары", которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом", — отмечает Сергей Наев.

Наращивание сил



Сейчас у украинской армии 12 "Байрактаров" — это два комплекта по шесть летательных аппаратов, несколько станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

В сентябре новый главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал азербайджанскому изданию Report, что украинская армия планирует закупить еще четыре комплекта Bayraktar TB2.

"Для потребностей вооруженных сил в 2021-2022 годах планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В дальнейшем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летательными аппаратами местного производства", — рассказал генерал Залужный.

Таким образом речь может идти о еще 24 летательных аппаратах, что доведет их количество в ВСУ до 36.

Однако Валерий Залужный добавил, что покупка "Байрактаров" — это только половина дела.

"Во-первых, нужно научиться эффективно с ними работать. Во-вторых, мы должны обязательно знать тактику по формам их применения. Мы должны комплексно подходить к вопросу", — пояснил он.

"Сейчас мы изучаем методику использования этих аппаратов. Если бы у нас был опыт Азербайджана, было бы гораздо проще. Признаю, что, к сожалению, у нас очень мало опыта", — добавил Валерий Залужный еще до первого боевого применения этих аппаратов на Донбассе.

Кроме того, работа "Байрактаров" может зависеть от погоды и насыщенности противовоздушной обороны противника.

"Безнаказанно и эффективно"



По словам российских военных экспертов, противостоять действиям украинских беспилотников вооруженные формирования ДНР и ЛНР не в состоянии.

"До сих пор соответствующих средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, которые могут успешно противодействовать беспилотникам такого класса, не было заметно. По крайней мере в зоне, о которой вы говорите", — сказал российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. При этом он отметил, что исключать появления таких средств в будущем тоже нельзя: "Что там в шахтах Донбасса хранится, никто не знает".

Вместе с тем, по его словам, самыми эффективными способами если не противодействия беспилотникам, то хотя бы снижения их эффективности остаются приемы маскировки, рассредоточение войск, расположение техники и вооружений в укрытиях. Эти приемы, рассказал эксперт, показали эффективность в Сирии и Нагорном Карабахе.

"Но все равно такие меры не исключают возможности поражения беспилотной авиацией. Если она не подвергается огневому и радиоэлектронному поражению, [они не помешают ей] применять свое вооружение", — сказал Виктор Мураховский.

Другой эксперт Михаил Ходаренок, в прошлом — старший офицер главного штаба войск ПВО, рассказал Би-би-си, что организовать противодействие беспилотной авиации такого класса в условиях ДНР и ЛНР почти невозможно.

"По своим размерам, скорости он ["Байрактар"] не представляет собой неуязвимый объект. Но для того, чтобы его поразить, надо все-таки иметь развернутую систему ПВО. Обычно все у нас сводится в глазах неспециалиста к зенитно-ракетным комплексам и системам, но на самом деле надо начинать с системы радиолокационной разведки, автоматизированной системы обработки информации, соответствующей системы управления, все надо завязать в единый контур, чтобы своевременно давать целеуказание огневым средствам", — объясняет Ходаренок.

По его словам, в такой ситуации даже применение авиации — самолетов или вертолетов — все равно потребовало бы развернутой системы противовоздушной обороны, которой у вооруженных формирований быть не может. При этом, по его словам, легкие артиллерийские зенитные системы, а также переносные зенитно-ракетные комплексы не могут эффективно бороться с "Байрактарами" из-за того, что он летает на довольно большой высоте в несколько тысяч метров.

По словам Михаила Ходаренка, беспилотники такого класса, действуя на большой высоте, будут воздействовать и на психику участников вооруженных отрядов, потому что их самих во время полета почти не слышно и не видно, а планирующие бомбы, которыми оснащены такие аппараты, также падают, не издавая громкого звука.

Ходаренок считает, что создать систему, которая могла бы противодействовать таким беспилотникам, могут только государственные структуры: "Если эти удары начали, то они продолжатся, по всей видимости. Какого-то средства борьбы у этих полупартизанских формирований, естественно, нет. А когда нет такой системы ПВО, то он будет действовать совершенно безнаказанно и эффективно".

Повод для эскалации?



Виктор Мураховский, в свою очередь, считает, что противодействие тактике применения БПЛА, которую избрала украинская армия, может находиться не только в военной области — этот вопрос могут решить за пределами непризнанных республик политики.

Таким решением эксперт назвал возможную бесполетную зону в районе линии противостояния, которую могли бы объявить в рамках минских договоренностей и которую обеспечивали бы все участники переговорного процесса. Но он не сказал, какой аргумент мог бы убедить Киев в необходимости такого шага.

Украинский эксперт, руководитель военных программ украинского Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сказал Би-би-си, что при этом ни в первых, ни во вторых минских договоренностях нет никаких ограничений по применению Украиной беспилотников.

При этом боевые беспилотные системы, которые начала применять украинская армия в Донбассе, сейчас выглядят как очень эффективное средство, противодействия которому нет. Возможно ли, чтобы такая тактика могла привести к эскалации конфликта?

Российский эксперт Виктор Мураховский называет применение беспилотников вместе с использованием диверсионных групп "тестированием красных линий", и говорит, что в какой-то момент оно может привести к "срабатыванию детонатора".

Павел Лакийчук в свою очередь считает, что "Байрактар" в принципе может быть поражен теми средствами, которые есть в ДНР и ЛНР, и поэтому повода для эскалации нет.

"Фактически, уничтожать их могут и зенитные комплексы, начиная классом от "Шилки" и ниже. То есть если россияне заговорят о создании эшелонированной системы ПВО как ответ на применение "Байрактаров" — то это будет ложь. Хотя они могут пойти на такое с расчетом на обострение боевых действий, использование своей авиации и ответное использование Украиной своей авиации. Это вероятно, но "Байрактары" как повод для этого — неадекватный", — сказал Би-би-си Павел Лакийчук.

Знаменитый беспилотник



Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 стал широко известен после операции "Весенний щит", которую проводила турецкая армия в Сирии в феврале 2020 года. До этого его использовали в Ливии, где Bayraktar TB2 действовали против сил Халифы Хафтара.

"Байрактары" широко использовала азербайджанская армия в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года. Кроме них, против армянских войск применялись беспилотники других типов, например, барражирующие боеприпасы. Однако "Байрактар" можно по праву считать одним из символов этого конфликта.

Армянские силы в Карабахе не были готовы к широкому и продуманному применению беспилотников и понесли от них ощутимые потери. Одной из причин, по оценкам экспертов, стало отсутствие в регионе организованной системы противовоздушной обороны — то же самое теперь говорят и о донбасских регионах.

Этот дрон, разработанный турецкой компанией Baykar несколько лет назад, способен действовать под контролем оператора или самостоятельно, его можно применять для разведки, наблюдения или нанесения ударов. Он несет управляемые авиабомбы с лазерным наведением MAM (Mini Akıllı Mühimmat — "Умные мини-боеприпасы") производства турецкой компании Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.S.

Уже после войны в Карабахе интерес к турецким дронам проявляла Сербия, хотя о покупках и поставках в открытых источниках ничего не сообщалось.

В конце октября 2021 года замглавы правительства Киргизии Камчыбек Ташиев сказал, что его страна собирается приобрести у Турции эти беспилотники.

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