"Ирландец, который не пьет". Байден поговорил с папой Франциском о выпивке и климате

Джо Байден, второй после Джона Кеннеди президент-католик в истории США, в пятницу встретился с папой римским Франциском в Ватикане и поговорил с ним, кроме прочего, о выпивке. Американский лидер прилетел в Европу на саммит Большой двадцатки в Риме и затем на всемирный климатический саммит, который пройдет на следующей неделе в Глазго.

"Вы, наверное, впервые видите ирландца, который вообще не пьет", — сказал Джо Байден Франциску. Тот ответил, что ирландцы, насколько ему известно, очень любят виски.

Джо Байден — ирландец по матери и часто напоминает о своих ирландских корнях. Он также убежденный трезвенник: как и предыдущий президент Дональд Трамп, Байден говорит, что ни разу в жизни не употреблял алкоголь.

Аудиенция четы Байденов у папы Франциска продолжалась час и пятнадцать минут и была закрыта для прессы, но Ватикан выпустил короткий видеорелиз о ней, а затем обе стороны кратко пересказали, о чем они беседовали.

Речь о выпивке зашла в связи с памятной монетой, которую Байден подарил папе. Это монета воинской части, в которой служил сын президента, Бо Байден, умерший от рака шесть лет назад. "По традиции — но это я шучу! — если при следующей нашей встрече у вас не окажется этой монеты, вы угощаете", — сказал президент США, вручая этот подарок.

Ватикан рассказал в пресс-релизе, что президент США и папа римский поговорили об изменении климата, пандемии, беженцах и борьбе с бедностью и голодом во всем мире.

Тему абортов, по словам сторон, они не обсуждали. Байден, хоть и католик, но выступает за свободу выбора в этом вопросе, и группа католических епископов США призвала отлучить его от причастия. Папа Франциск, однако, от этого требования дистанцировался.

Вояж на два саммита



Новый президент США всеми силами демонстрирует, что Америка после Трампа возвращается в европейскую и мировую политику в качестве лидера и доброй союзницы. Перед климатическим саммитом COP26 в Глазго Байден пообещал вложить в сокращение выбросов парниковых газов 550 млрд долларов.

"На полях" двух саммитов — Большой двадцатки и международных переговоров о климате КС-26 (саммит также известен как COP26) — Джо Байден встретится, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, уходящим канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

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