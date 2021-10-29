Привить девять из десяти. От Дании до Португалии: в чем причина "историй успеха" стран ЕС

Пока Латвия переживает очередной локдаун, страны Западной и Южной Европы постепенно возвращаются к нормальной жизни. Причина — успешно проведенная кампания по вакцинации, сумевшая охватить больше 80% взрослого населения. Delfi попробовал разобраться, от чего зависит готовность сделать прививку от Covid-19 и чему зарубежный опыт может научить страны Балтии.

От религии до истории



По состоянию на 26 октября рейтинг самых привитых стран Евросоюза возглавляла Мальта — 91,3% взрослого населения прошел полный курс вакцинации. Далее по списку сразу следуют Ирландия и Португалия (по 91,2%), Дания (88,0%), Бельгия (85,9%), Испания (83,8%) и Франция (80,2%).

Ученые, изучающие процесс вакцинации как особый социально-политический феномен, выявили несколько главных факторов, определяющих способность той или иной страны оперативно приобрести коллективный иммунитет. В первую очередь, речь идет о доверии населения к национальной системе здравоохранения. Этот показатель зависит от многих факторов: доступность медуслуг, политика коммуникации, исторические события. Например, в Испании к прививкам особое отношение еще со времен правления диктатора Франсиско Франко — тогда стране приходилось бороться с эпидемией полиомиелита, но из-за задержки программы вакцинации по вине властей в стране умерло порядка двух тысяч детей и более 12 тысяч стали инвалидами.

Второй фактор — доверие общества к государству и политической системе в целом. Проведенные в США исследования показывают, что люди, голосовавшие за партии власти, испытывают больше доверия к вакцинации, чем те, кто симпатизируют оппозиции. Таким образом, правительства, представляющие широкий спектр политических сил, могут проще найти слова для убеждения населения в необходимости прививок.

Третий важный фактор — опыт, полученный в период первой волны коронавируса. Практически все страны, лидирующие сейчас по темпам вакцинации, пережили резкий скачок заболеваемости весной 2020-го и, как следствие, жители по два-три месяца провели в условиях жесткого локдауна (в Испании и Бельгии, например, люди неделями не могли без острой надобности выходить из дома).

Четвертый фактор — религия. Исследований на эту тему пока не очень много, однако социологические опросы доказывают, что люди, исповедующие католицизм, охотнее идут на прививку. Во многом это связано с официальной позицией Ватикана (папа римский Франциск личным примером агитировал верующих вакцинироваться от COVID). Подтверждением этой теории может служить то, что среди шестерки лидеров по прививкам в Европе четыре страны — Испания, Португалия, Ирландия и Бельгия — имеют традиционно сильные католические общины.

Пятый фактор — экономический. Чем больше экономика страны зависит от коммуникации со внешним миром и сектора услуг, тем больше ее жители заинтересованы в отмене ограничений и скорейшему возвращению к нормальной жизни. Для Мальты, Испании и Португалии путешествия и туризм до пандемии обеспечивали пятую часть экономики. В свою очередь, ирландские социологи считают, что для жителей Зеленого острова одним из стимулов сделать прививку была потребность сохранить привычный образ жизни, предполагающий личное общение и походы в бар.

Секреты успеха

Тем не менее у каждой страны есть свой секрета успеха. Руководство Мальты удостоилось международного признания за идеально спланированную операцию — как только вакцины стали доступны для заказов, правительство южной страны заказало с запасом все разновидности прививок, благодаря чему процесс вакцинации протекал быстро и без перерывов из-за сбоев в поставках.

Успешность вакцинации в Португалии объясняется правильно разработанной стратегией и личностью руководителя ответственного ведомства. На роль главного вакцинатора в феврале этого года был назначен контр-адмирал Энрике Гувейя-э-Мело. Ему удалось оперативно решить проблему очередей, использовав для вакцинации стадионы и спортивные центры, а методы организации быстрого обслуживания людей он отрабатывал на военных.

Дания — страна, где рекордное число жителей традиционно доверяет институтам власти — и в этот раз сделала ставку на диалог с обществом. Датчане проявляли повышенную бдительность в вопросах безопасности: при появлении первых сигналах о побочных эффектах у AstraZeneca датские власти прекратили ее использование. Позже датчане отказались и от Johnson & Johnson/Janssen.

У испанцев, переживших эпидемиологическую катастрофу весной 2020-го, мотивация прививаться заложена в социальных и культурных традициях. 55% испанцев в возрасте от 25 до 29 лет все еще живут со своими родителями, поэтому, в отличие от других стран, в Испании активно привилась молодежь, желающая таким образом защитить родителей. Согласно социологическому опросу, проведенному в мае этого года, против прививок принципиально выступают только 6% респондентов.

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