Польша отказывается платить штрафы ЕС из-за судебной реформы

Польша не может и не должна платить ни единого злотого, заявил министр юстиции Зёбро, комментируя решения суда ЕС о ежедневных штрафах из-за польской судебной реформы и работе шахты "Туров".

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро заявил, что его страна не будет платить штрафы, наложенные на нее судом Европейского Союза. "Польша не может и не должна платить ни единого злотого", - заявил Зёбро в четверг, 28 октября, на брифинге в Варшаве. По его словам, речь идет как о штрафах, связанных с судебной реформой Польши, так и о выплатах, касающихся шахты "Туров" на границе с Германией.

Польское государство "не имеет права уступать беззаконию", отметил польский министр, назвав штрафы Евросоюза "незаконными санкциями".

Накануне суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 млн евро за ее отказ выполнять решения суда ЕС по реформе польской судебной системы. Суд заявил о необходимости избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку ЕС" и ценностям, заложенным в его основу. Среди прочего, речь идет о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС о независимости и беспристрастности судебной власти, указывается в решении.

Конфликт Брюсселя и Варшавы

В начале октября Конституционный суд Польши признал, что ее законодательство имеет приоритет перед законами Евросоюза, и назвал отдельные положения законодательства ЕС несовместимыми с польской конституцией. Данное решение вызвало жесткую критику Брюсселя, Еврокомиссия начала готовить судебный иск. В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ обвинил ЕС в шантаже.

Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС.

Конфликт вокруг шахты "Туров"

20 сентября суд ЕС обязал Польшу выплачивать по 500 тысяч евро в день из-за угольной шахты "Туров", расположенной близ Чехии и немецкой федеральной земли Саксония. Чешские власти обратились в суд, потребовав остановить работу шахты из-за ущерба окружающей среде. Польша считает требование выплачивать штраф несоразмерным.

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