Фигуранты первого дела "Зимней вишни" получили сроки до 14 лет

Заводский суд Кемерова признал виновными и приговорил к длительным срокам лишения свободы обвиняемых по первому уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", жертвами которого в марте 2018 года стали 60 человек - в основном дети. Всего таких дел четыре.

Следственный комитет расследовал четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". По первому, по которому сейчас вынесен приговор, проходили восемь фигурантов. Все они получили значительные сроки лишения свободы.

Юлия Богданова, бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - компании-собственника "Зимней вишни", приговорена к 14 годам;

Надежда Судденок, гендиректор ООО "Зимняя вишня" - управляющей компании ТРЦ, получила 13 с половиной лет;

Георгий Соболев, технический директор комбината, приговорен к 11 годам;

Сергей Антюшин, охранник "Зимней вишни", - к восьми годам;

Игорь Полозиненко, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживавшей сигнализацию в "Зимней вишне", - к шести с половиной годам;

Александр Никитин, непосредственно занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации (по образованию - повар), - к пяти с половиной годам;

Андрей Бурсин, руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" (он первым прибыл на место пожара) - к шести годам;

Сергей Генин, начальник пожарного караула пожарно-спасательной части №2, также тушивший "Зимнюю вишню", - к пяти годам.

Лишь четверо из восьми подсудимых - Богданова, Судденок, Соболев и Полозиненко - частично признали вину.



Зачитывая приговор, судья Николай Быданцев сказал, что не видит оснований назначать наказание без лишения свободы или заменять их на принудительные работы, пишет "Коммерсант".

Богдановой, Судденок и Соболеву вменялись две статьи УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц, и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Полозиненко и Никитина обвинили только в нарушении требований пожарной безопасности, а Антюшина - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пожарные Генин и Бурсин обвинялись в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Полозиненко, Никитин, Генин и Бурсин были взяты под стражу в зале суда, остальные были в СИЗО - судья зачел им пребывание под стражей - один день как полтора дня колонии.

Остальные три уголовных дела о пожаре в "Зимней вишне" рассматривает Центральный суд Кемерова. В начале октября гособвинение на прениях сторон запросило сроки экс-начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и бывшей подчиненной Светлане Шенгерей, а также директору ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко. Комковой гособвинение запросило по совокупности 21 год лишения свободы.

По третьему уголовному делу проходят бывший глава областного управления МЧС Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев. Совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки должностному лицу. Это четвертое дело, выделенное в отдельное производство.

Пожар в "Зимней вишне"



Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта 2018 года.

Возгорание началось на 4-м этаже здания, где находились кинотеатр и детский развлекательный центр. Причиной возгорания, как показала экспертиза, стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским "сухим" бассейном - его могла залить талая вода с крыши.

Большая часть погибших находились в одном из кинозалов и не смогли вовремя выбраться, поскольку в ТРЦ не сработала система оповещения о пожаре, а некоторые выходы из зала оказались заблокированными.

По версии следствия, Богданова - экс-гендиректор компании-собственника - "создала преступную группу", в целях наживы игнорировавшую требования пожарной безопасности в торговом центре.

Как организатор преступной группы, заявили следователи, Богданова приняла на руководящие должности Судденок и Соболева, которые должны были скрывать нарушения пожарной безопасности.

Следствие пришло к выводу, что Полозиненко (руководитель компании, обслуживавшей сигнализацию в "Зимней вишне") просил у Богдановой средства на приведение системы противопожарной безопасности в рабочее состояние, но та ему отказала. Полозиненко при этом не сообщил в компетентные органы о неисправностях системы, которую обслуживала его компания, подчеркивало следствие.

Охранник Антюшин, увидев через видеокамеры задымление и зная о возгорании, отключил пожарную сигнализацию и не запустил ее в ручном режиме, заявлял прокурор. Это замедлило эвакуацию и привело к гибели людей.

Кроме того, по данным прокуратуры, Антюшин не обеспечивал эвакуацию, зная о закрытых дверях эвакуационных выходов, а также не вышел встречать пожарных и не отправил их к месту большого скопления людей.

Начальник пожарного караула Генин, по версии обвинения, находясь в горящем здании, получил от очевидца сведения о коротком пути к зрителям в зале кинотеатра, но направил свое звено другим путем. Пройти там не удалось, и в итоге пожарные все равно пошли по пути, предложенному ранее очевидцем, потеряв из-за неверного решения много времени.

Бурсин, как заявляла прокуратура, только через 23 минуты после прибытия на пожар повысил его ранг до второго уровня, что предполагало привлечение дополнительно трех экипажей МЧС.

Другие дела



Всего по следам пожара в "Зимней вишне" было возбуждено четыре уголовных дела, в рамках которых арестовали 15 человек.



По второму делу проходят экс-глава управления МЧС по Кемеровской области Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС Терентьев. Они, как полагает следствие, достоверно зная о нарушениях пожарной безопасности в "Зимней вишне", не приняли мер для проведения проверки ТРЦ. Помимо обвинений в халатности Мамонтову и Терентьеву предъявили обвинения в растрате и мошенничестве.

Третье дело расследуется в отношении бывшей главы Госстройнадзора Кемеровской области Комковой, ее сына, его партнера по бизнесу, гендиректора "ИСК Ресурс" Никиты Чередниченко и замначальника инспекции кузбасского стройнадзора Светланы Шенгерей. Они обвиняются в получении взятки в составе организованной группы.

Взятка в 7 млн рублей, как считает следствие, предназначалась для того, чтобы Комкова закрыла глаза на нарушения, которые были допущены при реконструкции здания "Кемеровского кондитерского комбината" под торгово-развлекательный центр. Деньги, по версии следствия, на счет ИСК "Ресурс" по мнимому договору об оказании услуг перевел бизнесмен Вишневский.

Бизнесмен Вишневский, уехавший из России после пожара в "Зимней вишне", был объявлен в международный розыск и арестован заочно. В марте 2020 года его экстрадировали в Россию из Польши. Его дело выделено в отдельное производство.

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