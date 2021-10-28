В Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle

Сайт DW перестал открываться в Беларуси при попытке зайти на него через большинство провайдеров.

В Беларуси заблокировали сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle. В четверг, 28 октября, сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка министерства информации об ограничении доступа к сайту.

Интернет-провайдеры по-разному блокируют сайт. В частности, через Белтелеком появляется плашка о блокировке. С мобильного телефона портал пока открывается, сообщают источники DW в Беларуси.

Ранее в тот же день в Беларуси перестали открываться сайты других СМИ - изданий "Настоящее время и "Новый час".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!